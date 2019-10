Concorsi nella sanità per gli anni 2019/2020: 70 bandi in arrivo

Si vocifera che ci saranno nuovi bandi di concorsi per poter lavorare nell’ambito della sanità, in particolare, nella sanità della regione della Sardegna. Infatti, si dichiara che saranno indetti 70 nuovi concorsi per assunzioni nel settore sanitario per la copertura di oltre 1000 posti di lavoro Asl sarde.

Questo nuovo piano di inserimenti che permette di aumentare la forza lavoro, è stato fortemente voluto dal presidente della giunta regionale, Christian Solinas, e dall’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu. Tale notizia è stato annunciata lo scorso 26 settembre, e tale piano assunzioni si occuperà di i problemi di carenza di organico del sistema sanitario sardo e migliorare i servizi offerti ai cittadini. Ma diamo un’occhiata più da vicino.

Opportunità di lavoro: 70 bandi di concorso per lavorare nel mondo della sanità

Come già abbiamo anticipato sopra, il nuovo piano assunzioni prevede oltre ai concorsi nella Sanità sarda, anche l’attivazione di procedure di mobilità, che seguiranno quelle concorsuali.

Ma ci sono anche delle novità per le nuove regole di reclutamento personale, in quanto l’accentramento delle procedure concorsuali non sarà più affidato alla sola Azienda per la Tutela della Salute (ATS) sarda, ma da un’azienda capofila individuata, di volta in volta.

Come sarà la selezione?

Per quanto riguarda la selezione dei candidati si vocifera che sarà introdotto anche il criterio meritocratico e le Asl comunicheranno le sedi di destinazione alla capofila solo al termine dei concorsi mentre i vincitori di ciascun bando potranno scegliere la sede di destinazione tenendo conto della posizione in graduatoria.

Tutti quelli che saranno inseriti in graduatoria una volta assegnata la destinazione che poi decideranno di rifiutare la destinazione saranno esclusi dalla graduatoria.

Come posso candidarmi?

Purtroppo non è stato ancora pubblicato alcun testo di bando di concorso, queste sono solo notizie che girano.

Pertanto vi invitiamo a fare visita spesso alla Gazzetta Ufficiale dove i bandi saranno pubblicati in futuro.

Aspettiamo ulteriori aggiornamenti.

