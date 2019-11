Concorsi nelle Forze Armate: 12.000 assunzioni nel 2020, ecco dove

Nuovi concorsi nelle Forze Armate. Infatti, nel 2020 sono previste assunzioni che riguarderanno inserimenti straordinarie e dovute al turnover di personale per circa 12.000 posti di lavoro in Polizia di Stato, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria, Carabinieri e Vigili del fuoco. Vediamo nel dettaglio i posti disponibili.

Concorsi Forze Armate: ecco i posti disponibili

I concorsi nelle Forze Armate, autorizzati dal DPCM del 4 settembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12-11-2019, interesseranno, come abbiamo detto, circa 12.000 unità di personale che saranno assunte con contratti a tempo indeterminato.

Come spiegato nel decreto, si tratta di inserimenti straordinari, per un totale di 1.657 unità , ma anche dovuti al turnover del personale che andrà in pensione.

Le assunzioni di personale nelle Forze Armate saranno così distribuiti:

Carabinieri: n. 4.538 posti;

Guardia di finanza: n. 1.900 posti;

Polizia penitenziaria: n. 1.440 posti;

Polizia di Stato: n. 3.314 posti;

Vigili del fuoco: n. 938 posti.

Tutte le informazioni relative alle nuove assunzioni nelle Forze Armate autorizzate, sono nel testo integrale DPCM del 4 settembre 2019, completo di tabelle con i posti disponibili da coprire in dettaglio.

Ancora i termini di partecipazione ai concorsi non sono stati indicati. Appena sapremo della pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, vi daremo tutte le informazioni tramite un articolo.

Leggi anche: Stipendio di novembre: ecco come vengono pagate le festività in busta paga

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube