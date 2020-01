Concorsi per 15 posti presso Autorità regolazione trasporti: ecco i bandi

L’ART, Autorità regolazione trasporti, con sede a Torino, ha pubblicato quattro concorsi pubblici per assumere 15 profili professionali, con varie qualifiche, a tempo indeterminato. Le selezioni sono rivolte a diplomati e laureati. Sarà possibile candidarsi fino al 27 gennaio.

Concorsi Autorità regolazione trasporti: posti e requisiti

L’Autorità regolazioni trasporti (ART) con sede a Torino, ha indetto bandi per quattro concorsi per reclutare, a tempo indeterminato, 15 unità di personale con varie qualifiche, che saranno così distribuite:

1 posto, qualifica di dirigente;

8 posti, qualifica di funzionario, area statistica economico gestionale;

4 posti, qualifica di funzionario, area giuridico amministrativo;

2 posti, qualifica di operativo.

Coloro che intendono partecipare a questi concorsi devono, obbligatoriamente, possedere i seguenti requisiti generici così riassunti:

a)cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea;

b)idoneità fisica all’impiego;

c)età non inferiore ai 18 anni;

d)godimento dei diritti civili e politici;

e)non essere stato escluso dall’elettorato attivo, né dispensato, licenziato e decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

f)esperienza lavorativa nei settori di attività, in base alla posizione per cui si concorre.

g)titolo di studio specifico per il profilo per cui ci si candida, come indicato nell’art.2 del bando.

Domanda e prove d’esame

Le domande di partecipazione ai concorsi devono essere redatte secondo il modello allegato ai bandi e inviate, entro il 27 gennaio 2020, esclusivamente per posta elettronica certificata PEC all’indirizzo dell’Ente. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

modello di domanda salvata e denominata con il cognome, nome e data di nascita del candidato senza interruzione (per esempio: rossimario8gennaio1971);

domanda stampata e firmata su ogni pagina;

copia di un documento di riconoscimento valido.

I candidati per essere assunti presso l’Ente, dovranno superare una prova scritta e una prova orale. L’elenco delle materie oggetto delle prove sono indicate nei bandi, nel quale sono riportate anche tutte le informazioni utili per partecipare a questi concorsi.

