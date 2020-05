Concorsi per 151 posti: ecco i bandi per l’ASL Caserta

L’Azienda sanitaria locale Caserta ha pubblicato due concorsi per il reclutamento di 151 unità di personale da inserire nell’organico dell’azienda. Nello specifico si tratta di due per il reclutamento di 100 infermieri e per la copertura di 51 posti di personale del comparto da inserire come collaboratori in varie discipline. Ecco cosa sapere su questi concorsi.

Concorsi ASL Caserta: posti disponibili e requisiti

La selezione di questi due concorsi rientrano nel piano di assunzione dell’ASL Caserta per la copertura totale di 151 posti di lavoro. Le risorse saranno assunti con un contratto a tempo indeterminato e inserite nell’ASL Caserta.

Il primo bando riguarda il reclutamento di 100 infermieri, categoria D. I requisiti specifici che i candidati devono possedere sono:

a)laurea in infermieristica o titolo equipollente;

b)iscrizione all’albo professionale.

Il secondo bando di concorso, invece, riguarda la copertura di 51 posti di comparto in varie discipline, categoria D e C, così suddivisi:

a)terapisti della neuro e psicomotricità: 4 posti;

b)terapisti occupazionali: 4 posti;

c)logopedisti: 4 posti;

d)educatori professionali: 4 posti;

e)tecnici sanitari di laboratorio biomedico: 12 posti;

f)tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro: 10 posti:

g)assistenti sociali: 5 posti;

h)informatici/analisti: 3 posti;

i)programmatori: 7 posti.

Tra i requisiti abbiamo:

a)laurea nella disciplina corrispondente al profilo professionale;

b)iscrizione all’albo professionale.

Inoltre, per entrambi i concorsi i partecipanti devono possedere anche i requisiti generici che sono indicati in questo articolo.

Domanda di partecipazione

I candidati interessati ai concorsi devono inviare la domanda di partecipazione esclusivamente in modalità telematica entro il 25 giugno 2020. Il modulo, raggiungibile all’indirizzo https://aslcaserta.iscrizioneconcorsi.it, va compilato dopo la registrazione al sito aziendale e seguendo le istruzioni contenute nei relativi bandi di concorso.

Infine, per conoscere la tipologia delle prove d’esame, le materie di studio o su tutte le altre informazioni inerenti questi concorsi, si consiglia la lettura dettagliata dei bandi.

