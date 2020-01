L’Azienda ospedaliera Brotzu di Cagliari ha pubblicato concorsi per assumere risorse con vari profili professionali da inserire nel proprio organico a tempo pieno e indeterminato. I concorsi sono rivolti a laureati. Vediamo quali sono i posti disponibili e come partecipare alle selezioni.

Concorsi Azienda ospedaliera “G. Brotzu”: posti disponibili

L’Azienda ospedaliera “G. Brotzu” di Cagliari, nata nel 1996 dall’unione di tre presidi l’Ospedale San Michele, l’Ospedale oncologico “A. Businco” e l’Ospedale microcitemico, ha pubblicato 6 concorsi per assumere, a tempo pieno e indeterminato, le seguenti risorse 253, che saranno distribuite nel seguenti modi:

17 nel ruolo di dirigenti medici di cui: 3 in disciplina genetica medica, 6 in disciplina medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro, 8 in disciplina urologia;

8 nel ruolo di collaboratore professionale infermiere pediatrico;

1 collaboratore tecnico professionale ingegnere gestionale;

45 nel ruolo di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario radiologia medica;

179 nel ruolo di collaboratore professionale sanitario infermiere;

3 nel ruolo di collaboratore tecnico professionale neurofisiopatologia.

Requisiti

I requisiti generali che i candidati devono possedere sono:

a)cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea;

b)godimento dei diritti civili e politici. Non possono partecipare coloro che sono stati esclusi dall’elettorato attivo;

c)non essere stati destituiti, dispensati o licenziati presso una pubblica amministrazione;

assenza di condanne penali;

d)aver assolto agli obblighi di leva, solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985;

e)idoneità fisica all’impiego.

Per quanto riguarda i requisiti specifici e i titoli di studio, i candidati devono leggere i bandi dei singoli profili.

Domande di partecipazione e prove d’esame

Le domande ai concorsi devono essere redatte, previa Registrazione, tramite procedura telematica entro il 20 gennaio 2020. Prima della compilazione, i candidati dovranno pagare la tassa di concorso di 9 euro. Le modalità di pagamento sono indicate nei bandi.

Infine, i partecipanti saranno valutati sia per titoli che per prove d’esame che sono: scritte, pratiche e orali. Anche le materie d’esame sono indicate nei bandi, così come tutte le informazioni sulla modalità di partecipazione ai concorsi.

Sarà possibile, comunque consultare le comunicazioni in merito ai concorsi sul sito dell’Azienda, alla pagina Concorsi e selezioni.

