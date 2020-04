Concorsi per Assistenti sociali in vari comuni: ecco dove e come candidarsi

Abbiamo raggruppato, in questo articolo, i concorsi che quattro comuni hanno pubblicato per l’assunzione di Assistenti sociali. I comuni nello specifico sono: Brindisi, Santa Croce sull’Arno, Cisterna Latina, Uboldo (in provincia di Varese). Le risorse saranno assunte a tempo pieno e indeterminato. La scadenza, ovviamente, varia da un comune all’altro: dal 16 al 23 aprile 2020. Vediamo i requisiti e le modalità di partecipazione

Concorsi per Assistenti sociali: ecco i comuni interessati

Quattro sono i comuni che hanno pubblicati in questo periodo concorsi per l’assunzione di Assistenti sociali:

1)Comune di Brindisi (due posti). La domanda dovrà essere redatta secondo il modello e presentata esclusivamente tramite PEC personale al seguente indirizzo: ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it oppure posta elettronica ordinaria a: ufficiorisorseumane@comune.brindisi.it entro il 16 Aprile 2020. Allegare alla domanda ricevuta di versamento di tassa di concorso di 10 euro. Ecco il bando.

2)Comune di Santa Croce sull’Arno (due posti). Le risorse saranno distribuite nel seguente modo: una al Comune e l’altra sarà destinata all’Unione dei Comuni circondario empolese valdelsa. La domanda dovrà essere redatta secondo il modello e presentata entro e non oltre il 19 Aprile 2020. Andrà consegnata a mano all’Ufficio protocollo del Comune, inviata per posta a mezzo di raccomandata oppure tramite PEC personale a comune.santacroce@postacert.toscana.it. Allegare alla domanda ricevuta della tassa di concorso pari a 10,33 euro. Ecco il bando.

3)Comune di Cisterna Latina (due posti). La domanda dovrà essere redatta secondo il facsimile e presentata entro e non oltre le ore 12 del 20 Aprile 2020. Andrà consegnata a mano all’Ufficio protocollo del Comune, inviata per posta a mezzo di raccomandata oppure tramite PEC personale a mail@postacert.comune.cisterna.latina.it. Allegare alla domanda ricevuta di versamento tassa concorso pari a 10 euro. Ecco il bando.

4)Comune di Uboldo, Varese (due posti). Le risorse saranno distribuite nel seguente modo: una al Comune e l’altra sarà destinata al Comune di Caronno Pertusella. La domanda dovrà essere redatta secondo il modello e presentata entro il 23 Aprile 2020. Andrà consegnata a mano all’Ufficio protocollo del Comune, inviata per posta a mezzo di raccomandata oppure tramite PEC personale a protocollo@pec.comune.uboldo.va.it. Ecco il bando.

Requisiti

Possono partecipare ai concorsi i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

a)cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

b)idoneità fisica all’impiego e alle specifiche mansioni;

c)godimento dei diritti civili e politici e non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;

d)non essere stati destituiti, dispensati, dichiarati decaduti o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

e)posizione regolare nei confronti degli obblighi militari di leva (per gli obbligati ai sensi di legge);

f)non aver subito altre condanne penali, che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli enti locali;

g)laurea triennale in Scienze del Servizio Sociale e titoli equipollenti;

h)abilitazione all’esercizio della professione di assistente sociale e iscrizione al relativo albo professionale (sez. A o B).

Selezioni

Infine, nel caso di un numero elevato di domande per tutti i concorsi è prevista una preselezione. In seguito, i candidati dovranno affrontare due prove scritte e una prova orale. La comunicazione della sede, la data e l’ora delle prove d’esame saranno pubblicate sui siti internet dei singoli comuni alla pagina concorsi. Tale comunicazione avrà valore di notifica per gli effetti di legge.

Per tutte le informazioni dettagliate su questi concorsi, si rimanda alla lettura dei singoli bandi.

