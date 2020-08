Concorsi per istruttori servizi formativi ed educativi: ecco dove

Il Comune di Milano ha pubblicato vari concorsi per l’inserimento nel proprio organico di istruttori direttivi dei servizi formativi (categoria D) e istruttori dei servizi educativi (categoria C). Le risorse saranno assunte a tempo indeterminato. Ecco le informazioni su questi concorsi.

Concorsi nel Comune di Milano: profili professionali e requisiti

I concorsi pubblici banditi dal Comune di Milano e pubblicati in estratto nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2020 n. 62, è rivolta alla copertura di:

√16 posti di istruttore direttivo servizi formativi nel ruolo di docente di lingua straniera;

√6 posti di istruttore dei servizi educativi nell’ambito di attività nido d’infanzia.

I candidati per partecipare ai concorsi devono essere in possesso dei requisiti generali utili per l’accesso all’impiego presso una pubblica amministrazione. I requisiti specifici, invece, saranno indicati più avanti nel box informazioni del singolo concorso.

16 istruttori direttivi servizi formativi, docenti di lingua straniera

In questo caso, si tratta della pubblicazione di 4 concorsi per l’assunzione totale di 16 docenti di lingua straniera da inserire nelle scuole secondarie di secondo grado. In pratica si cercano:

√8 docenti per la classe di insegnamento AB-24 lingua e cultura inglese;

√2 docenti per la classe di insegnamento AC-24 lingua e cultura spagnola;

√3 docenti per la classe di insegnamento AE-24 lingua e cultura russa;

√3 docenti per la classe di insegnamento AI-24 lingua e cultura cinese.

I candidati per poter partecipare a questi concorsi devono essere in possesso della laurea e dell’abilitazione in lingue e culture in base al profilo per il quale si concorre. Possono partecipare anche i docenti in possesso:

a)di abilitazione e di 24 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;

b)di altra abilitazione, ma laurea in lingua e cultura straniera inerente al profilo messo a concorso.

Per quanto riguarda la domanda di partecipazione, essa deve essere presentata in modalità online entro le ore 12 del 25 agosto 2020. I bandi integrali dei concorsi con tutte le informazioni, compreso i link per l’invio della domanda, sono disponibili sul sito del Comune di Milano: www.comune.milano.it, sezione Amministrazione trasparente>Bandi di concorso>Selezioni aperte>Concorsi.

Infine, la prova scritta avrà luogo l’8 settembre 2020 a Milano presso il Palalido Allianz Cloud, con orari diversi per ogni singolo profilo per il quale si concorre.

6 posti di istruttore dei servizi educativi nell’ambito di attività nido d’infanzia

Possono partecipare a questo concorso, i candidati in possesso dei seguenti requisiti specifici:

√laurea triennale in Scienze dell’educazione nella classe L19: indirizzo per educatori dei servizi educativi per l’infanzia;

√laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari;

√diploma di maturità magistrale/liceo socio psicopedagogico;

√abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;

√diploma di dirigente di comunità; tecnico dei servizi sociali e assistente di comunità infantile;

√operatore servizi sociali e assistente per l’infanzia, vigilatrice, puericultrice;

√laurea in scienze dell’educazione o della formazione.

In questo caso, la domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata, entro le ore 12 del 31 agosto, in modalità online. Il bando, con l’indicazione dei requisiti, delle modalità di partecipazione e il link diretto al modulo online, è disponibile sul sito sul sito del Comune di Milano: www.comune.milano.it, sezione Amministrazione trasparente>Bandi di concorso>Selezioni aperte>Concorsi.

Infine, si comunica che i candidati dovranno presentarsi alla prova preselettiva nei giorni 29 e 30 settembre 2020 a Milano presso il Palalido Allianz Cloud e a Desio presso il Palabancodesio.

Si rimanda alla lettura dei bandi integrali raggiungibile dal sito del Comune di Milano per tutte le informazioni dettagliate su questi concorsi.

