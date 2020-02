Concorsi per vari profili professionali a tempo indeterminato, ecco dove

L’IRCCS Associazione Oasi Maria SS. ONLUS di Troina, in provincia di Enna, ha indetto due concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 68 figure professionali, di cui: 25 posti di Operatore socio sanitario, categoria B2 e 43 posti per vari profili professionali del personale del comparto infermieristico, tecnico sanitario, riabilitazione. Vediamo come candidarsi a queste selezioni.

Concorsi Associazione Oasi Maria SS.: 68 posti disponibili, requisiti

Al termine dei concorsi, le 68 risorse assunte dall’IRCCS Associazione Oasi Maria SS. saranno distribuite nel seguente modo:

25 posti da inserire come Operatore socio sanitario domanda; , categoria B2; bando

43 posti da inserire nel Personale del comparto domanda: , categoria D; bando infermieristico: 20 posti infermiere e 1 posto infermiere pediatrico; tecnico sanitario: 2 posti radiologia medica e 2 neurofisiopatologia; riabilitazione: 3 posti fisioterapista, 2 logopedista, 8 terapista occupazionale, 2 tecnico delle riabilitazione psichiatrica, 1 educatore professionale e 2 terapista delle neuro e psicomotricità dell’età evolutiva.



Ai concorsi coloro possono partecipare i candidati che possiedono i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione europea;

idoneità fisica all’impiego;

non siano stati esclusi dall’elettorato attivo;

non essere stati dispensati, destituiti, licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

titolo di studio: per operatore socio sanitario: attestato di qualifica di Operatore socio sanitario, rilasciato da enti accreditati presso la Regione di conseguimento, per gli altri profili professionali: titolo di studio per l’accesso ai rispettivi profili e iscrizione all’albo professionale, attestata da un certificato di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.



Presentazione della domanda e diario prove d’esame

Per essere ammessi ai concorsi, i candidati devono presentare domanda redatta secondo il facsimile inserito nel relativo bando, e inviate entro le ore 12 del 9 marzo 2020, nelle seguenti modalità:

a mezzo raccomandata a.r.,

tramite PEC all’indirizzo associazioneoasimariassonlus@pec.it.

Alle domande deve essere allegata la seguente documentazione:

curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice, datato e firmato;

elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli prodotti, datato e firmata;

tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni per la valutazione di merito e della formazione della graduatoria;

copia di un documento di riconoscimento.

L’elenco dei candidati ammessi e degli esclusi, la data, il luogo e l’orario delle prove d’esame saranno pubblicate sul sito dell’Istituto nella sezione Bandi, concorsi e convenzioni e tramite posta elettronica all’indirizzo indicato dai candidati nella domanda dal candidato.

Per ulteriori informazioni su questi concorsi, si rimanda alla lettura integrale dei bandi.

