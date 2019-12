Il Policlinico di Napoli ha pubblicato alcuni concorsi per assumere dirigenti medici e sanitari. I posti disponibili sono 40 posti a tempo indeterminato. La scadenza è fissata per il 24 dicembre. Ecco come partecipare.

Concorsi Policlinico: posti disponibili

L’Azienda ospedaliera policlinico universitaria “Luigi Vanvitelli” di Napoli ha pubblicato vari concorsi per assumere 40 tra dirigenti medici e sanitari. I candidati che vogliono partecipare, devono essere in possesso del titolo elencato all’art. 2 nei singoli bandi. Ecco i posti disponibili:

12 posti per dirigente medico anestesista con specializzazione in anestesia, rianimazione e terapia intensiva e del dolore per la UOC di Anestesia, analgesia e rianimazione e della UOSD di Terapia intensiva;

6 posti di dirigente medico pediatra con specializzazione in pediatria per la UO Terapia intensiva neonatale;

2 posti per dirigente medico pediatra con specializzazione in pediatria per la UO Neonatologia;

4 posti per dirigente medico neuropsichiatra infantile con specializzazione in neuropsichiatria infantile per la specializzazione in neuropsichiatria infantile;

2 posti per dirigente medico urologo con specializzazione in urologia per la UO Urologia;

2 posti per dirigente medico anatomopatologo con specializzazione in anatomia patologica per la UO Anatomia e istologia patologica;

3 posti per dirigente medico otorinolaringoiatra con specializzazione in otorinolaringoiatria per UO Otorinolaringoiatria;

4 posti per dirigente medico neurologo con specializzazione in neurologia per UO Neurologia;

3 posti per dirigente medico cardiologo con specializzazione in cardiologia o malattie dell’apparato cardiovascolare per UO Cardiologia;

3 posti per dirigente medico ortopedico con specializzazione in ortopedia e traumatologia per UO Ortopedia e traumatologia;

2 posti per dirigente medico genetica medica con specializzazione in genetica medica per UO Genetica medica;

3 posti per dirigente sanitario farmacista con specializzazione in farmacia ospedaliera ovvero titolo equipollente per UO Farmacia ospedaliera;

4 posti di dirigente sanitario biologo con laurea magistrale in scienze biologiche per UO di Genetica medica e di cardiomiologia.

Requisiti, prove d’esame e domande di partecipazione

Per partecipare ai concorsi candidati devono possedere, oltre ai requisiti generali, questi specifici:

laurea e specializzazione nella disciplina scelta per il concorso,

iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici chirurgici, dei medici farmacisti o dei biologi.

Le prove d’esame sono tre: scritta, pratica o orale.

La domanda di partecipazione va compilata telematicamente alla pagina https://policliniconapoli.iscrizioneconcorsi.it/ entro il 24 dicembre 2019.

Tutte le ulteriori informazioni per partecipare a questi concorsi, sono contenuti nei bandi che i candidati sono tenuti obbligatoriamente a leggere.

