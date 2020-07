Nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 30 giugno 2020 e sul sito dell’Azienda Zero Padova, all’indirizzo www.azero.veneto.it, sezione Concorsi e avvisi, sono stati pubblicato 9 bandi di concorso per l’assunzione di medici in varie discipline. Le risorse saranno inserite nelle varie sedi dell’Azienda così come indicato nei singoli bandi che possono essere recuperati accedendo alla pagina suddetta. Ecco le informazioni principali per partecipare a questi concorsi.

Concorsi Azienda Zero Padova: posti disponibili e requisiti

L’Azienda Zero ha pubblicato nove concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato di dirigenti medici in varie discipline da inserire nell’organico delle varie aziende. In totale i posti da coprire sono 160, così ripartiti:

1)11 posti di dirigente medico, disciplina di malattie infettive;

2)47 posti di dirigente medico, disciplina di pediatria;

3)4 posti di dirigente medico, disciplina di microbiologia e virologia;

4)17 posti di dirigente medico, disciplina di nefrologia;

5)59 posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia;

6)1 posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia pediatrica;

7)1 posto di dirigente medico, disciplina di farmacologia e tossicologia clinica;

8)19 posti di dirigente medico, disciplina di patologia clinica, Laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

9)1 posto di dirigente medico, disciplina di scienza dell’alimentazione e dietetica.

Il concorso viene svolto da Azienda Zero, scelta come azienda capofila ai soli fini procedurali, ma con riferimento alle aziende interessate come indicati nei singoli bandi, reperibili sul sito di Azienda Zero (www.aziendazero.concorsieavvisi.it).

Ai candidati per partecipare a questi concorsi è richiesto:

a)laurea in medicina e chirurgia;

b)specializzazione, in base al concorso per il quale ci si candida;

c)iscrizione all’Albo dell’ordine dei medici e chirurghi;

d)requisiti generici per le assunzioni presso il pubblico impiego.

Domanda

Per quanto riguarda la domanda di partecipazione, essa va compilata esclusivamente in modalità telematica tramite il modulo raggiungibile all’indirizzo: https://aziendazero.iscrizioneconcorsi.it e inviata entro il 30 luglio 2020.

Tra i documenti da allegare alla domanda ricordiamo la ricevuta del versamento della tassa di concorso pari a 15 euro (da versare per ogni singolo concorso al quale si vuole partecipare);

Per le istruzioni sulla compilazione della domanda e l’inserimento degli allegati, i candidati devono leggere il bando e il Manuale istruzioni consultabile dalla procedura d’iscrizione.

Prove d’esame

Nel caso in cui le domande pervenute per ogni singolo concorso siano in numero elevato, le prove d’esame saranno precedute da una prova preselettiva. In seguito, i candidati ammessi dovranno superare le seguenti prove, che possono variare secondo il profilo scelto: scritta, pratica ed orale.

Infine, le comunicazioni su questi concorsi, come l’elenco dei candidati ammessi e non, il calendario delle prove d’esame, la graduatoria finale, saranno pubblicate, con valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito Azienda Zero www.azero.veneto.it.

Si rimanda alla lettura dei singoli bandi, per tutte le informazioni dettagliate.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube