Concorsi pubblici, bando per 800 VFP1 nell’Aeronautica Militare: istruzioni per inviare la domanda

Dal 18 ottobre è uscito un bando sulla Gazzetta Ufficiale per 800 volontari nell’Aeronautica Militare, una nuova opportunità di lavoro per tutti coloro che vogliono entrare a far parte delle Forze dell’Ordine. I posti sono così suddivisi, 770 ordinari e 30 incursori, per i primi 400 candidati che vinceranno il concorso la partenza è prevista per maggio 2020, il resto dei vincitori a settembre 2020.

Come inviare la domanda di partecipazione?

Per inviare la domanda al concorso dell’Aeronautica Militare per VFP1 c’è tempo fino al 20 novembre 2019, tramite il portale online dedicato ai concorsi del Ministero della Difesa, andiamo a vedere requisiti e fasi del concorso.

Possono partecipare tutti i soggetti che sono nati tra il 20 novembre 1994 e il 20 novembre 2001, come titolo di studio basta essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, terza media. Nella domanda, il candidato deve indicare oltre ai dati anagrafici, il rispetto dei requisiti indicati dal bando e il possesso di titoli che danno diritto a dei punteggi ulteriori ai fini della graduatoria.

Requisiti da possedere per partecipare al concorso:

1)Cittadinanza Italiana

2)Non essere volontari in servizio nelle Forze Armate

3)Non essere stati mai sottoposti a misure di prevenzione

4)Godimento dei diritti civili e politici

5)Aver tenuta condotta incensurabile

6)Idoneità psico-fisica e attitudini per l’impiego nelle Forze Armate in qualità di volontario in servizio permanente

7)Non essere stati condannati per delitti non colposi

8)Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimenti disciplinare

9)Non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato

10)Esito negativo di accertamenti diagnostici per abuso di alcol e per uso di sostanze stupefacenti nonché per sostanze psicotrope a scopo non terapeutico

È importante chiarire che l’impiego come incursori dell’Aeronautica è prevista solo per candidati maschi. Dopo inoltrate le domande ci sarà la valutazione dei titoli di merito e da qui si stilerà la graduatoria. Successivamente ci sarà la convocazione di 3700 ordinari e 1500 incursori, che si dovranno presentare al Centro aeromedico psicofisiologico di Bari Palese dove verranno effettuati gli accertamenti psico fisici.

Le prove di efficienza fisica che comprendono corsa piana dei 100 metri, trazioni alla sbarra, flessioni addominali, accertamenti attudinali, saranno poi effettuati presso lo SVAM di Taranto.

