Concorsi pubblici: ecco quali sono i bandi più attesi nel 2020

Numerosi concorsi pubblici sono attesi nel 2020: dalla scuola alla P.A., dall’università all’INPS, passando per i centri per l’impiego. Alcuni usciranno in questi ultimi mesi, altri a inizio anno. Ai bandi potranno partecipare diplomati e laureati a seconda dei requisiti richiesti. Vediamo insieme quali sono i bandi più attesi.

Concorsi pubblici nella scuola: docenti dell’infanzia, primaria, medie inferiore e superiore

Sono attesi a inizio 2020 i bandi di concorso nella scuola, sia per assumere docenti nella scuola dell’infanzia e primaria, sia per docenti della scuola media inferiore e superiore. Per avere informazioni su questi bandi vi consigliamo di leggere i seguenti articoli.

Concorsi pubblici Pubblica Amministrazione: previsti 500mila assunzioni

Le assunzioni nella P.A., come anticipato dal ministro Fabiana Dadone, arriveranno presto. Infatti, il ministro, durante un incontro del 30 ottobre con i rappresentanti dei sindacati, ha annunciato: “immetteremo nella P.A. circa mezzo milione di persone, in grandissima parte giovani, durante il prossimo triennio”. Tutto questo grazie allo sblocco del turn over.

Concorsi pubblici Università: assunzioni di professori e ricercatori

A partire dal 1 dicembre le università potranno pubblicare nuovi concorsi in base al proprio fabbisogno. Le assunzioni riguarderanno professori e ricercatori. Anche in questo caso il bando è possibile grazie allo sblocco del turn over. Sono previsti 2.400 assunzioni, ma potrebbero aumentare trattandosi di numeri non ufficiali.

Concorsi pubblici INPS: 1869 assunzioni previste

Entro fine anno, dovrebbe essere pubblicato il bando di concorso per assumere 1.869 nuove unità. Il piano di assunzione è previsto nella seconda metà di 2020. Ovviamente, bisogna aspettare il bando per conoscere requisiti e modalità di partecipazione. Ulteriori informazioni nei prossimi giorni.

Concorsi Centri per l’impiego e Agenzie regionali per il lavoro: previste 11600 assunzioni per il triennio 2019-2021

Nella G.U del 3 agosto 2019 è stato pubblicato il decreto del Ministro del lavoro che approvava le assunzioni di 11600 figure professionali da inserire nei centri per l’impiego nel triennio 2019-2020. Le procedure di concorso sono già iniziate nelle seguenti regioni: Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Piemonte, Toscana, Veneto. Invece, si attendono i bandi per la Campania (650 posti), l’Umbria (45 posti) e la Sicilia (1135 posti). I numeri non sono ufficiali, ma bisogna aspettare la pubblicazione dei bandi per avere informazioni più precise.

