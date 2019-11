Concorsi Regione Molise per diplomati e laureati, requisiti e scadenza

La Regione Molise ha bandito nove concorsi per 38 posti di lavoro destinati a diplomati e laureati per la sede amministrativa regionale e per il Centro funzionale di Protezione civile. Vediamo come partecipare ai vari concorsi.

Concorsi Regione Molise: 38 posti di lavoro, profili ricercati

La Regione Molise ha indetto 9 concorsi per la copertura di 38 posti a tempo pieno e indeterminato. I profili ricercati sono i seguenti:

Tecnico amministrativo cat. D/D1 (n. 5 posti): laurea in Ingegneria edile, ambiente e territorio; Informatica, Meccanica, Architettura, Scienze geologiche, Scienze ambientali e/o titoli equipollenti. Sede di lavoro: amministrazione regionale; bando;

Informatico amministrativo cat. D/D1 (n. 5 posti): laurea in Informatica, Ingegneria, Matematica, Fisica, Scienze statistiche e/o titoli equipollenti. Sede di lavoro: amministrazione regionale; bando;

Tecnico amministrativo cat. C/C1 (n. 5 posti): diploma di Geometra, Perito industriale e/o titolo equipollente. Sede di lavoro: amministrazione regionale; bando;

Amministrativo contabile cat. C/C1 (n. 4 posti): diploma di maturità. Sede di lavoro: amministrazione regionale; bando;

Informatico amministrativo cat. C/C1 (n. 5 posti): diploma di maturità con indirizzo tecnico. Sede di lavoro: amministrazione regionale; bando;

Amministrativo contabile Cat. C/C1 (n. 4 posti): diploma di maturità + esperienza professionale documentata di almeno 36 mesi nelle materie inerenti l'attività di protezione civile. Sede di lavoro: Centro funzionale di Protezione civile; bando;

Amministrativo contabile D/D1 (n. 2 posti): laurea in Giurisprudenza, Economia, Economia aziendale, discipline economiche e sociali e/o titoli equipollenti + 2 esperienza professionale documentata di almeno 36 mesi nelle materie inerenti l'attività di protezione civile. Sede di lavoro: Centro funzionale di Protezione civile; bando;

Tecnico amministrativo cat. C/C1 (n. 4 posti): diploma di maturità con indirizzo tecnico (geometra, perito industriale, perito tecnico e/o equipollente) + esperienza professionale documentata di almeno 36 mesi nelle materie inerenti l'attività di protezione civile. Sede di lavoro: Centro funzionale di Protezione civile; bando;

Tecnico amministrativo cat. D/D1 (n. 4 posti): laurea in Ingegneria, Architettura, Scienza geologiche, Scienze ambientali e/o titoli equipollenti. Sede di lavoro: centro funzionale di Protezione civile; bando.

Concorsi Regione Molise: requisiti, prove d’esame, invio domande

Per partecipare, i candidati devono possedere i seguenti requisiti generali:

età superiore a 18 anni;

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

godimento diritti civili e politici;

non essere stati interdetti dai pubblici uffici, né destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

non essere stati esclusi dall’elettorato attivo, né aver riportato condanne penali né di aver procedimenti penali in corso;

ottima conoscenza del computer, in particolare del pacchetto Office e dei suoi applicativi.

I candidati saranno valutati sia per i titoli posseduti, sia attraverso prove scritte e orali, che saranno diverse per ogni profilo. Inoltre, in caso di un numero maggiore di domande presentate, si procederà a una prova preselettiva. Per questo, si invitano i candidati a leggere attentamente il bando del profilo d’interesse.

Le domande devono essere compilate seguendo il facsimile allegato e spedite in uno dei seguenti modi:

a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a Regione Molise, Dipartimento Terzo, servizio risorse umane;

tramite posta elettronica certificata PEC all’indirizzo: regionemolise@cert.regione.molise.it.

Alla domanda, infine, devono essere allegati:

un curriculum professionale;

il documento di riconoscimento valido.

Ogni informazione sui concorsi è indicato nei singoli bandi, mentre le successive comunicazioni saranno pubblicate sul sito della Regione Molise, sezione Amministrazione trasparente, Bandi di concorso.

