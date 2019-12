Concorsi Sanità: Azienda ospedaliera Sassari assume, ecco i bandi

L’AOUS, Azienda ospedaliera universitaria di Sassari ha pubblicato quattro concorsi per la copertura totale di 39 posti per assumere fisioterapisti, dirigenti farmacisti, informatici, geometri. Vediamo come partecipare.

Concorsi AOUS Sassari: posti disponibili

I posti disponibili dall’Azienda sono in totale 39, così distribuiti:

1 posto per Collaboratore professionale sanitario fisioterapista, cat. D;

6 posti per Dirigenti farmacisti da inserire nella farmacia ospedaliera, cat.D;

15 posti per Collaboratore tecnico professionale informatico, cat. D;

17 posti per Assistente tecnico geometra.

I posti sono per laureati e diplomati. Le assunzioni a tempo pieno e indeterminato.

Requisiti, titoli di studio e bandi

Per poter partecipare ai concorsi, i candidati devono possedere i seguenti requisiti generici:

età superiore a 18 anni;

cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea;

idoneità fisica all’impiego;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi, dispensati, destituiti o decaduti da impiego presso pubblica amministrazione;

non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso o pendenti.

Invece, i relativi requisiti e titoli di studio specifici per ogni profilo professionali sono:

fisioterapisti

laurea in fisioterapia, o diplomi e attestati equipollenti;

iscrizione all’albo professionale, con data non inferiore rispetto alla scadenza del concorso;

bando.

dirigente farmacista

laurea in Farmacia oppure in Chimica e tecnologie farmaceutiche;

specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente;

iscrizione all’albo dell’Ordine dei farmacisti, con data non anteriore ai 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando;

bando.

informatico

laurea in Informatica, Sicurezza informatica, Tecniche e metodi per la società dell’informazione, Scienze e tecnologie informatiche, Ingegneria informatica, Ingegneria dell’informazione, Ingegneria elettronica, Ingegneria dell’automazione;

iscrizione all’albo professionale da almeno 3 anni;

bando.

geometra

Diploma di scuola superiore a indirizzo Geometra;

bando.

I candidati sono invitati a leggere attentamente i bandi di selezione.

Domanda e prove d’esame

Le domande di partecipazione ai concorsi, devono essere compilate come il facsimile allegato al bando e inviate entro la data di scadenza fissata al 2 gennaio 2020.

Le modalità di invio, tra cui scegliere, sono le seguenti:

consegna a mano all’Ufficio protocollo dell’Azienda;

a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno:

tramite posta elettronica certificata PEC personale del candidato all’indirizzo: protocollo@pec.aou.ss.it.

Tra i documenti da allegare alla domanda, in PDF, deve esserci anche la ricevuta della tassa di concorso di 10 euro.

I candidati saranno giudicati, sia per titoli che per esami. Le prove d’esame saranno: scritte, pratiche e orali sulle materie indicate sui bandi.

Qualora il numero delle domande sia superiore a quello stabilito dalla Commissione, sarà effettuata una prova di preselezione, per ridurre il numero di candidati.

