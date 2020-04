Concorsi scuola per i docenti, cosa dice la ministra Azzolina?

Per quest’anno erano stati previsti due concorsi scuola per i docenti, ordinario e straordinario, sia per la scuola primaria, che per quella secondaria e di infanzia. Tenendo conto di come stanno andando le cose, evidentemente i concorsi saranno annullati e posticipati a data ancora incerta. Che fine faranno, quindi, tutti quei docenti precari, che cosa accadrà alle scuole? Ci sono certezze? Il ministero ha pensato a qualche piano B anche per i docenti? Vediamo le parole della ministra Lucia Azzolina sull’argomento.

Concorso scuola per i docenti, che cosa accadrà? Le parole della ministra Lucia Azzolina

La risposta della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina non tarda ad arrivare: i concorsi si svolgeranno quando la situazione Coronavirus non sarà più un pericolo per la salute di tutti gli italiani.

Dall’altra parte, però, c’è anche chi come i sindacati chiede di approfittare della situazione di stand by attuale al fine di rivedere le modalità di reclutamento proprio a causa delle esigenze create dall’emergenza Coronavirus.

Ma anche per questo quesito Lucia Azzolina ha la risposta pronta: è confermato l’iter già delineato dal Decreto Scuola approvato con ulteriori modifiche il 20 dicembre 2019 scorso.

Pertanto, anche come la maturità e gli esami di terza media, bisognerà aspettare ulteriori informazioni da parte di Lucia Azzolina stessa, la quale in questi giorni sta proprio lavorando su tali argomenti.

Una cosa è certa: il principale pensiero della ministra attualmente è la salute degli studenti e dei docenti, la quale non deve essere compromessa in alcun caso.

Sicurmante la ministra farà tutto ciò che è in suo potere per permettere che i concorsi avvengano nel modo più sicuro possibile.

