È stato pubblicato il bando di concorso per l’assunzione di 153 infermieri con contratto a tempo indeterminato. Vediamo quali sono i requisiti e le modalità per candidarsi. Nella Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 2019 n.84, è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per 153 infermieri a tempo indeterminato – Cat.D.

Il concorso, bandito in forma congiunta, dall’Azienda sanitaria locale di Latina, Frosinone e Viterbo scade il 21 novembre 2019.

Concorso 153 infermieri. Posti, titolo di accesso e prove d’esame

I posti, come abbiamo detto, sono in totale 153 così suddivisi:

ASL Latina: 40 posti (12 riservati in favore dei volontari delle FF.AA., 12 posti riservati per il personale interno, 16 posti non riservati);

ASL Frosinone: 33 posti (10 riservati in favore dei volontari delle FF.AA., 6 posti riservati per il personale interno, 17 posti non riservati);

ASL Viterbo: 80 posti (24 riservati in favore dei volontari delle FF.AA., 56 posti non riservati).

Titoli richiesti

Per accedere al concorso bisogna essere in possesso dei seguenti titoli:

diploma di laurea in scienze infermieristiche (o titolo equipollente);

iscrizione all’Albo professionale.

La domanda dovrà essere prodotta tramite procedura telematica e il candidato dovrà, pena esclusione, premunirsi di posta certificata PEC personale. Inoltre, al momento della domanda, dovrà indicare con il n. 1, 2, 3 l’ASL in ordine di preferenza.

Al termine del concorso verrà formata una graduatoria unica per le tre Aziende sanitarie che servirà a coprire tutti i posti messi a concorso.

Prova d’esame

Le prove d’esame, invece, consistono in una:

prova scritta (quesiti con soluzione a risposta sintetica);

prova pratica (esecuzione di tecniche specifiche alla qualifica professionale richiesta);

prova orale (colloquio sulle materie della prova scritta con elementi di informatica e conoscenza a livello base di una lingua straniera).

Infine, il bando integrale con tutti i requisiti e le informazioni si può trovare sul sito istituzionale della Azienda Asl di Latina: www.asl.latina.it, Sezione «Avvisi e Concorsi».

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062