Concorso 160 infermieri Ospedale Avellino: ecco come candidarsi

È stato pubblicato un bando di concorso finalizzato al reclutamento di 160 infermieri da assumere a tempo pieno e indeterminato, categoria D, presso l’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino. Ecco cosa sapere su queste assunzioni.

Concorso infermieri AO Moscati di Avellino: requisiti

L’Azienda Ospedaliera Moscati di Avellino ha pubblicato un bando di concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione di 160 infermieri. Si segnala che sul 40 per cento dei posti operano le riserve in favore del personale interno (con almeno tre anni di esperienza nella struttura e nello stesso ruolo) e dei volontari delle forze armate.

Possono partecipare al concorso i candidati in possesso dei requisiti:

a)generali, per l’accesso all’impiego presso una pubblica amministrazione,

b)specifici, quali: laurea in infermieristica o titoli equipollenti e iscrizione all’Albo professionale.

Domanda iscrizione al concorso

Le domande per iscriversi al concorso devono essere presentate tramite procedura telematica collegandosi al sito https://aornmoscati.iscrizioneconcorsi.it, entro il 22 settembre 2020.

Per compilare la domanda seguire le indicazioni contenute nel bando (che alleghiamo alla fine dell’articolo) e nel Manuale disponibile sulla piattaforma telematica.

Infine, pena esclusione dal concorso, i candidati devono effettuare un versamento come tassa di concorso pari a 10 euro. La ricevuta andrà scannerizzata e allegata alla domanda.

Prove d’esame

Sono ammessi al concorso tutti i candidati che hanno inviato la domanda nei tempi e con le modalità previste. L’elenco dei candidati non ammessi sarà pubblicato sul sito dell’Azienda.

Nel caso in cui le domande pervenute siano elevate, le prove d’esame saranno precedute da una prova preselettiva. I candidati che supereranno tale prova saranno ammessi alla prova scritta ed, eventualmente, alle successive prove: pratica e orale.

Infine, qualsiasi comunicazione inerente il concorso sarà pubblicato sul sito internet www.aosgmoscati.av.it, sezione Albo online, pagina Bandi di concorso.

Si rimanda, invece, alla lettura del bando integrale per ulteriori informazioni su queste assunzioni.

