Il Senato della Repubblica ha pubblicato un concorso per assumere 30 assistenti parlamentari. I posti di lavoro sono rivolti a candidati in possesso della licenza media. Ecco le informazioni utili per partecipare.

Concorso Assistenti Senato: requisiti richiesti

Il Senato della Repubblica ha pubblicato un bando di concorso, per esami, per assumere 30 unità di personale nel ruolo di Assistente parlamentare della professionalità generale. La selezione è rivolta a candidati in possesso della licenza media e di età non superiore ai 35 anni. Altri requisiti sono:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

voto del diploma di scuola media inferiore (licenza media) non inferiore a 8/10 oppure Buono o voti equiparati;

idoneità fisica all’impiego.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione al concorso, deve essere inviata, entro il 14 febbraio 2020, in modalità telematica esclusivamente attraverso l’applicazione presente sul sito del Senato alla pagina Concorsi. Per accedere alla domanda il candidato deve essere in possesso delle credenziali di accesso SPID, Sistema pubblico di identità digitale. Qualora ne fosse sprovvisto, il candidato può fare richiesta seguendo le indicazioni sul sito spid.gov.it.

Di conseguenza, inviata la domanda, i candidati riceveranno dal sistema informatico una ricevuta che andrà stampata e conservata. Inoltre, durante la compilazione della domanda, nell’apposita sezione va indicato il pagamento di dieci euro come tassa di concorso effettuato tramite PagoPa.

Prove d’esame

I candidati che non abbiano ricevuto avviso di esclusione, sono ammessi con riserva al concorso. Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Concorsi ed esami del 21 aprile 2020, sarà data comunicazione della data della prova di preselezione. Tale prova consisterà nella risoluzione di 50 quesiti attitudinali a risposta multipla. I quiz saranno estratti da una banca dati che sarà pubblicata sul sito del Senato. I candidati ammessi alle prove successive dovranno affrontare prove scritte, orali e tecniche. Le materie di studio sono indicate nel bando (artt. 10-12).

Per ulteriori informazioni, si rimanda alla lettura completa del bando.

