Concorso 30 geometri: comune di Cagliari assume, ecco il bando

Il comune di Cagliari ha pubblicato un concorso, per esami per la copertura di 30 posti di Istruttore tecnico geometra perito edile. Ecco le informazioni per partecipare al bando.

Concorso Comune Cagliari: 30 geometri

È stato pubblicato un bando di concorso presso il comune di Cagliari per complessivi 30 posti per assumere Geometri periti edili a tempo indeterminato. Sul totale dei posti messi a concorso operano le riserve per legge così distribuite:

a)5 posti in favore del personale interno,

b)10 posti in favore dei volontari delle FF.AA.

Le risorse saranno assunte con contratto a tempo indeterminato, categoria C1.

Requisiti

I candidati che vogliono partecipare a questo concorso devono possedere, entro la data di scadenza del bando, i seguenti requisiti, così riassunti:

cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea; età non inferiore a 18 anni; idoneità fisica all’impiego; non aver riportato condanne penali, né essere stato licenziato, dispensato o decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione; godimento dei diritti politici; per i candidati di sesso maschile: regolare posizione riguardo gli obblighi militari; diploma di tecnico costruzione e territorio, ovvero di geometra. Possono partecipare anche candidati con un diploma diverso, ma con una laurea in architettura, ingegneria civile, edile o per l’ambiente e il territorio, o lauree equipollenti.

Domanda di ammissione e prove d’esame

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata, entro il 13 febbraio 2020, esclusivamente, in modalità online, compilando l’apposito modulo disponibile nel sito del Comune, alla pagina Bandi di concorso. L’accesso alla domanda avverrà solo dopo l’autenticazione tramite SPID e al termine della compilazione, il sistema invierà al candidato la domanda in formato PDF che riporterà un numero identificativo personale.

Qualora le domande pervenute siano superiori a 150 unità, si procederà allo svolgimento di una prova preselettiva mediante quesiti a risposta multipla sulle materie delle prove d’esame e di argomento logico matematico. Le prove d’esame saranno organizzate in un sistema a cascata, ovvero i candidati che superano una prova passano alla successiva. in questo caso le prove sono scritte e orali.

Ulteriori informazioni sulla presentazione della domanda sono reperibili dalla lettura del bando e alla pagina Bandi di concorso sul sito del Comune.

