L’Azienda ospedaliera dei Colli ha indetto un concorso per l’assunzione 375 infermieri. Il personale sarà assunto a tempo indeterminato. Vediamo come partecipare a questa selezione.

Concorso Infermieri Azienda ospedaliera dei Colli: posti disponibili

Gli Ospedali dei Colli di Napoli, nato nel 2013 dopo l’accorpamento degli ospedali Monaldi, Cotugno e CTO, hanno pubblicato un bando di concorso per assumere 375 risorse nel ruolo collaboratore sanitario, infermiere. I vincitori saranno assegnati alle Unità Operative afferenti al Centro regionale malattie infettive alla rete dell’emergenza-urgenza e alla rete dei trapianti.

Inoltre, 150 posti saranno riservati al personale a tempo determinato che, alla data di pubblicazione del bando, ha almeno 3 anni di servizio alle dipendenze dell’Azienda nella stessa profilo e ruolo messo a concorso.

Concorso infermieri: requisiti

Possono partecipare al concorso, i candidati che hanno i seguenti requisiti di accesso:

cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione europea;

idoneità fisica all’impiego;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico, né stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, solo per i candidati di sesso maschile nati entri il 31 dicembre 1985;

diploma di laurea in Infermieristica e/o titoli equipollenti;

iscrizione all’albo professionale.

Concorsi infermieri: domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata, pena esclusione, in modalità telematica compilando il modello presente sul sito dell’Azienda entro il 20 gennaio 2020. È necessario effettuare la Registrazione al sito inserendo la propria mail personale. Il sistema invierà una mail con le credenziali di accesso provvisorie.

Completare la registrazione nella scheda Utente, cliccare su Concorsi scegliendo quello che ci interessa e, infine, su Iscriviti. A questo punto il candidato può compilare la domanda di concorso in ogni sua parte.

Cliccare, infine, su Conferma ed invio e poi su Stampa domanda.

Per inviare la domanda e ricevere la email di conferma iscrizione con una copia della domanda, il candidato deve cliccare su Allega la domanda e poi su Invia l’iscrizione.

I candidati, il giorno della convocazione della prova scritta, dovranno portare con sé:

stampa della mail di conferma avvenuta iscrizione;

domanda firmata in formato cartaceo;

documento di riconoscimento.

Non verranno prese in considerazione domande inviate in modalità diverse da quella indicata.

Concorsi infermieri: prove d’esame

Infine, la selezione consiste in tre prove:

scritta: svolgimento di un tema, soluzione di quesiti a risposta sintetica o questionario a risposta multipla su argomenti specifici sul ruolo di infermiere; pratica: predisposizione atti connessi alla professione; orale: colloquio sulle materie delle prove scritte, conoscenza lingua inglese e elementi di informatica.

È possibile che l’Azienda ritenga necessario effettuare una prova preselettiva, consistente in quesiti a risposta multipla di cultura generale e sulle materie delle prove d’esame.

Ulteriori informazioni sulle prove e sulle successive graduatorie, saranno disponibili sul sito dell’Azienda alla pagina Concorsi e borse di studio.

