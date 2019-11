Finalmente anche in Toscana ci sono notizie per il concorso nel Ministero della giustizia. Infatti, i centri per l’impiego della Regione Toscana hanno pubblicato l’avviso di selezione per il concorso di 616 operatori giudiziari. La data di selezione sarà entro il 25 novembre in tutte le province interessate. Vediamo dove reperire i bandi, quanti sono i posti disponibili e dove inviare la domanda.

Concorso per 616 operatori giudiziari: posti disponibili in Toscana, Distretto Firenze

Gli avvisi con i bandi, i moduli e le scadenze, suddivisi per provincia, si possono scaricare alla pagina Arti/Amministrazione trasparente/Avvisi Pubblici/Bandi Ministero della Giustizia 2019.

I posti disponibili sono 11, così suddivisi:

Firenze: 8;

Lucca: 1;

Prato: 1;

Siena: 1.

Centro per l’impiego di Firenze

La domanda di partecipazione, scaricabile anche dal sito del centro dell’impiego di Firenze, dovrà pervenire entro il fino al 25 Novembre 2019, con una delle seguenti modalità:

presentata personalmente al Centro per l’impiego della Provincia di Firenze.;

a mezzo email all’indirizzo art31.firenze@arti.toscana.it allegando copia fotostatica del documento d’identità;

tramite PEC all’indirizzo: arti.arezzo_firenze_prato@postacert.toscana.it allegando copia fotostatica del documento d’identità;

per raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata ad Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (ARTI)-Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo Firenze e Prato Via Capo di Mondo, 66 Firenze cap 50136, allegando la copia di un proprio documento d’identità in corso di validità. La domanda spedita con questa modalità deve pervenire entro il termine di scadenza; non faranno fede il timbro postale e la data dell’Ufficio Postale accettante.

Centro per impiego di Prato

La domanda di partecipazione, scaricabile anche dal sito del centro dell’impiego di Prato, dovrà pervenire entro il fino al 25 Novembre 2019, con una delle seguenti modalità:

presentata personalmente al Centro per l’impiego della Provincia di Prato;

a mezzo email all’indirizzo art31.prato@arti.toscana.it allegando copia fotostatica del documento d’identità;

tramite PEC all’indirizzo: arti.arezzo_firenze_prato@postacert.toscana.it, allegando copia fotostatica del documento d’identità;

per raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata ad Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (ARTI)-Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo Firenze e Prato Via Galcianese, 20, Prato, cap.59100, allegando la copia di un proprio documento d’identità in corso di validità. La domanda spedita con questa modalità deve pervenire entro il termine di scadenza; non faranno fede il timbro postale e la data dell’Ufficio Postale accettante.

Centro per l’impiego di Lucca

La domanda di partecipazione alla selezione, scaricabile anche dal sito del centro dell’impiego di Lucca, dovrà pervenire entro il fino al 25 Novembre 2019, con una delle seguenti modalità:

presentata personalmente al Centro per l’Impiego di Lucca;

a mezzo email all’indirizzo art31. lucca @arti.toscana.it allegando copia fotostatica del documento d’identità;

tramite PEC all’indirizzo: arti.lucca_massa_pistoia@postacert.toscana.it, allegando copia fotostatica del documento d’identità;

per raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata ad Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (ARTI)-Settore Servizi per il Lavoro di Lucca Massa e Pistoia – Centro per l’impiego di Lucca, Via Lucarelli, ang. Via vecchia Pesciatina, 55100 Lucca allegando la copia di un proprio documento d’identità in corso di validità. La domanda spedita con questa modalità deve pervenire entro il termine di scadenza; non faranno fede il timbro postale e la data dell’Ufficio Postale accettante.

Centro per l’impiego di Siena

La domanda di partecipazione, scaricabile anche dal sito del centro per l’impiego di Siena, dovrà pervenire entro il fino al 25 Novembre 2019, con una delle seguenti modalità:

presentata personalmente ai Centri per l’Impiego della Provincia di Siena;

a mezzo email all’indirizzo art31.siena@arti.toscana.it allegando copia fotostatica del documento d’identità;

tramite PEC all’indirizzo: arti.pisa_siena@postacert.toscana.it, allegando copia fotostatica del documento d’identità;

per raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata ad Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (ARTI)-Settore Servizi per il Lavoro di Pisa e Siena Via Fiorentina, 91, cap. 53100 Siena allegando la copia di un proprio documento d’identità in corso di validità. La domanda spedita con questa modalità deve pervenire entro il termine di scadenza; non faranno fede il timbro postale e la data dell’Ufficio Postale accettante.

Si raccomanda ai candidati di leggere bene il bando di selezione, per non incorrere in errori, pena esclusione dal concorso.

