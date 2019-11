I centri per l’impiego della Regione Emilia-Romagna hanno pubblicato l’avviso di selezione per il concorso nel Ministero della Giustizia, presso la Corte d’appello del Distretto di Bologna. La data di selezione sarà il 18 dicembre 2019 in tutte le province interessate.

Concorso per 616 operatori giudiziari: centri per l’impiego Emilia-Romagna, selezioni

Il modulo di partecipazione al concorso è specifico per ogni territorio. Infatti, i centri per l’impiego comunicano che non saranno prese in considerazione domande compilate utilizzando una modulistica diversa. I moduli da utilizzare suddivisi per provincia si possono scaricare alla pagina Agenzia lavoro Emilia-Romagna, Notizie.

I posti disponibili sono 35, così suddivisi:

Bologna: 20;

Ferrara: 1;

Forlì: 1;

Modena: 4;

Parma: 1;

Ravenna: 1;

Reggio Emilia: 2;

Rimini: 5.

I candidati, in possesso dei requisiti richiesti dal bando di concorso, dovranno presentarsi di persona il 18 dicembre dalle 9 alle 13 nelle seguenti sedi:

per il territorio di Bologna: Palazzetto dello sport di Bologna/Paladozza – Piazza Manfredi Azzarita n. 3, 40122 Bologna;

per il territorio di Rimini: Nuovo Palazzo dello sport (Ex RDS Stadium), Piazzale Pasolini, 1, Rimini (RN).

Gli altri candidati, invece, devono recarsi presso i centri dell’impiego di appartenenza:

Inoltre, è possibile inviare la richiesta di adesione anche tramite PEC all’indirizzo dell’ufficio competente del territorio in cui si intende partecipare https://www.agenzialavoro.emr.it/assunzioni-art-16/indirizzi-pec-territoriali. In questo caso il modulo deve essere firmato digitalmente o in forma autografa.

Al modulo che viene inviato con firma autografa deve essere allegata la fotocopia di un documento valido d’identità. La scadenza resta sempre, pena esclusione, il 18 dicembre 2019, dalle 9 alle 13.

