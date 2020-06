Concorso a tempo indeterminato: 8 posti presso Casinò

Il Comune di Sanremo ha pubblicato un bando di concorso per 8 posti da inserire presso il Casinò. Le risorse saranno assunte a tempo pieno e indeterminato. Vediamo quali sono le informazioni principali per partecipare a questa selezione.

Concorso 8 Ispettori presso Casinò di Sanremo: requisiti e domanda di partecipazione

È stato pubblicato sul sito del Comune di Sanremo il concorso, per esami, per l’assunzione di 8 Ispettori da inserire nell’organico della Casa da gioco Casinò del Comune. Sui posti messi a concorso, due sono riservati ai volontari delle forze armate. Per quanto riguarda la partecipazione a questo concorso, gli interessati devono possedere:

a)laurea in materie economiche e giuridiche;

b)requisiti generali per l’accesso ai concorsi nella pubblica amministrazione.

Le indicazioni dettagliate sul titolo di studio sono riportate nel bando di concorso allegato alla fine dell’articolo.

Invece, la domanda di partecipazione al concorso dovrà essere redatta secondo il modulo allegato e inviata, entro il 9 luglio 2020, al Comune di Sanremo mediante una delle seguenti modalità:

1)raccomandata con avviso di ricevuta;

2)posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo comune.sanremo@legalmail.it.

Alla domanda, che può essere scaricata dal sito del Comune, sezione Amministrazione trasparente>Bandi di concorsi>Attivi, devono essere allegati i seguenti documenti:

√curriculum vitae, datato e firmato;

√ricevuta versamento del pagamento della tassa di concorso pari a 10 euro;

√copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Qualsiasi dettaglio sulla compilazione e invio della domanda è riportato nel bando di concorso allegato.

Prove d’esame

Nel caso in cui le domande pervenute siano superiori a 100, l’Amministrazione effettuerà una preselezione consistente in una serie di quesiti a risposta multipla avente come oggetto le materie indicate nel bando. In seguito, saranno ammessi alle prove scritte i primi 100 candidati che avranno superato la prova preselettiva. Le prove scritte sono due, di cui una a contenuto teorico-pratico, inerenti le mansioni proprie del profilo messo a concorso.

Infine, coloro che superano le prove scritte, sosterranno una prova orale sulle materie della prova precedente e un colloquio psicoattitudinale per valutare le capacità e le motivazioni del candidato alle mansioni proprie del profilo. Inoltre, durante questo prova, verrà accertata la conoscenza:

a)della lingua inglese, scritta e parlata;

b)dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, quali: Word, Excel, Access; programmi open source per elaborazione testi e fogli di calcolo; gestione posta elettronica e internet.

Ulteriore materiale di studio è presente sul sito del Comune www.comunedisanremo.it, sezione Amministrazione trasparente>Bandi di concorso>Attivi.

Comunicazioni varie ai candidati

Tutte le comunicazioni ai candidati saranno pubblicate sul sito del Comune seguendo il percorso Amministrazione trasparente>Bandi di concorso>Avvisi e avranno valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Per tutte le informazioni dettagliate, si rimanda alla lettura del bando, disponibile anche al seguente indirizzo www.comunedisanremo.it, sezione Amministrazione trasparente alla pagina Bandi di concorso – Attivi.

Clicca su Categoria: Concorsi per non perdere le nostre news.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube