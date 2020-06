Attraverso un comunicato stampa, l’ICE, Agenzia per la promozione all’estero e l’internalizzazione delle imprese italiane, pubblica due bandi di concorso per professionisti con competenze digitali e di marketing. Il concorsi sono rivolti a laureati in discipline giuridiche, economiche, informatiche, ingegneristiche, tecnologiche. Ecco i requisiti e le modalità di partecipazione.

Concorso Agenzia ICE: ecco i bandi per 50 posti di lavoro

I bandi di concorso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Serie Concorsi ed esami n. 44 del 9 giugno 2020 e sul sito dell’Agenzia, riguardano il reclutamento di 50 posti di personale non dirigenziale. Le risorse, assunte con un contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi, saranno suddivise nel seguente modo: 20 posti per attività di marketing e promozionali, con profilo di carattere socio-economico-amministrativo; 30 posti da impiegare nelle attività di servizio alle imprese su tecnologie digitali. Lo scopo del concorso è inserire nuovi professionisti nel campo delle esportazioni così da assicurare «il ricambio generazionale per affiancare le imprese nel percorso di digitalizzazione dei processi di esportazione», afferma Carlo Ferro, Presidente dell’Agenzia.

20 posti per attività di marketing e promozionali: ecco cosa sapere

Il bando di concorso è destinato a candidati con profilo professionale di carattere socio-economico-amministrativo da impiegare nelle attività di marketing e promozionali. Le risorse svolgeranno la prestazione lavorativa presso la sede di Roma o di Milano. I partecipanti, in sintesi, devono possedere:

a)laurea triennale, magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento appartenenti alle seguenti discipline giuridiche, scienze sociali, scienze economiche, gestione delle imprese, ingegneristiche, scientifiche, informatiche, lingue straniere; titoli equiparati o equipollenti;

b)ottima conoscenza della lingua italiana e inglese;

c)requisiti generali per la partecipazione a concorsi pubblici.

Domanda di partecipazione

I candidati per partecipare al concorso devono compilare un modulo online raggiungibile all’indirizzo www.ice.it, nella sezione Lavora con noi alla pagina Concorsi e avvisi. La domanda (Codice SEA), che va presentata entro le ore 12 del 9 luglio 2020, dovrà contenere l’indicazione dei titoli di studio, di servizio, le esperienze professionali del candidato, ed, eventualmente, i titoli che danno luogo a preferenza, in caso di parità di punteggio.

Prove d’esame

Infine, dovrà affrontare una prova scritta consistente in domande a risposta multipla contenenti le materie indicate nel bando e che potrà essere effettuata in modalità telematica. Il calendario e le modalità di svolgimento della prova e la relativa graduatoria finale saranno pubblicate con valore di notifica, sul sito dell’Agenzia.

30 posti per attività di servizio alle imprese su tecnologie digitali, ecco cosa sapere

Il bando di concorso è destinato a candidati da impiegare nelle attività di servizio alle imprese su tecnologie digitali. Le risorse svolgeranno la prestazione lavorativa presso la sede di Roma o di Milano. I partecipanti, in sintesi, devono possedere:

a)laurea triennale, magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento appartenenti all’area scientifico-tecnologica; titoli equiparati o equipollenti;

b)ottima conoscenza della lingua inglese e italiana;

c)requisiti generali per la partecipazione a concorsi pubblici.

Domanda di partecipazione

Anche in questo caso, i candidati per partecipare devono compilare il modulo online raggiungile all’indirizzo www.ice.it, sezione Lavora con noi alla pagina Concorsi ed avvisi. La domanda (Codice SITD) andrà’ presentata entro le ore 12 del 9 luglio 2020 e contenere l’indicazione dei titoli di studio, di servizio e le esperienze professionali valutabili. Il candidato dovrà’ inoltre indicare i titoli che danno luogo a preferenza, in caso di parità’ di punteggio.

Prove d’esame

Allo stesso modo del concorso precedente, i candidati dovranno affrontare solo una prova scritta contenente domande a risposta multipla sulle materie indicate nel bando. Il calendario e le modalità’ lo svolgimento della prova, e la relativa graduatoria finale saranno pubblicate sul sito dell’Agenzia, alla pagina Concorsi ed avvisi della sezione Lavora con noi. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

In conclusione, si rimanda alla lettura dei bandi integrali, per tutte le altre informazioni non contenute in questo articolo.

