La Camera di commercio di Milano, Monza Brianza, Lodi ha pubblicato un concorso a tempo pieno per diplomati da inserire nel ruolo di Assistenti dei servizi di rete. Ecco come partecipare alla selezione.

Concorso Camera di commercio di Milano

La Camera di commercio di Milano ha indetto un bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di 9 posti profili professionale di Assistente dei servizi di rete, categoria C, posizione economica C1. Le risorse saranno inserite a tempo pieno e indeterminato. Le assunzioni, inoltre, fanno parte del previsto Piano triennale e annuale dei fabbisogni del personale.

Concorso Camera di commercio Milano: requisiti

Sono ammessi a partecipare al concorso i candidati che sono in possesso dei requisiti qui riassunti:

cittadinanza italiana di uno Stato membri dell’Unione europea;

età non inferiore a 28 anni;

diploma di scuola media secondaria, ovvero diploma di maturità;

idoneità fisica all’impiego;

godimento dei diritti civili e politici riferiti all’elettorato attivo;

non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985).

I requisiti devono essere in possesso dei candidati entro la data di scadenza del bando.

Domanda di partecipazione e prove d’esame

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso un applicativo online, entro il 13 febbraio 2020. Al termine della compilazione della domanda, il sistema invierà ai candidati un messaggio di conferma ricezione della candidatura da parte dell’ente.

I documenti che dovranno essere allegati, in formato PDF e inseriti nell’apposita sezione dell’applicativo, abbiamo: un valido documento di riconoscimento e il curriculum vitae in formato europeo.

Le prove d’esame saranno così articolate:

1)eventuale prova preselettiva mediante quesiti a risposta multipla su argomenti logico matematici e comprensione del testo;

2)prova scritta a risposta multipla;

3)prova teorica/pratica;

4)colloqui in due fasi diretto ad accertare:

la capacità di lavorare in gruppo, le attitudini e le capacità organizzative e relazionali,

la conoscenza delle materie d’esame, della lingua inglese;

5)formazione della graduatorie e individuazione dei candidati vincitori.

Le prove d’esame saranno organizzate in un sistema a cascata, ovvero i candidati che superano una prova possono accedere alla successiva. Il programma d’esame è descritto nell’art. 9 del bando.

Infine, l’elenco dei candidati ammessi, la data e il luogo delle prove e ogni altra informazione su questo concorso sarà pubblicato sul sito dell’Ente alla pagina Selezione del personale.

Per ulteriori informazioni, si farà riferimento al bando di concorso.

