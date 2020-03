Per il settimo anno Save the children promuove il concorso artistico TuttoMondo Contest a tema fotografia, scrittura e video. Il tema di quest’anno è: Il mondo con gli occhi di ragazza. Il tema è riferito al fatto che le ragazze e le donne sono vittime di violenze e stereotipi di genere. I vincitori riceveranno delle gift card dal valore di 500 euro.

Concorso TuttoMondo Contest 2020: requisiti, categorie, selezioni

Possono partecipare al concorso TuttoMondo Contest 2020, le opere realizzate da giovani tra i 12 e i 21 anni che frequentano scuole, centri sociali e di aggregazione, associazioni, ma anche singoli autori che potranno partecipare a più categorie. A tal proposito, le categorie in concorso sono:

audiovisivo: cortometraggio o video di massimo 15 minuti;

fotografia: reportage fotografico con massimo 3 foto;

narrazione: massimo 2 cartelle.

I candidati dovranno riflettere sul tema del concorso ed elaborare un progetto mostrando il loro punto di vista attraverso i metodi suddetti. Sulla base del materiale presentato, l’ente organizzatore sceglierà le opere per ogni categoria. La premiazione finale si terrà a maggio a Roma durante la quale verranno premiati i 7 vincitori finali. Il premio sarà una gift card dal valore di 500 euro che i vincitori potranno utilizzare per acquistare attrezzatura e/o per iscriversi a corsi di formazione professionali.

Come partecipare

Per partecipare al concorso TuttoMondo Contest promosso da Save the children, gli interessati devono iscriversi al contest compilando la scheda di iscrizione presente sul sito dell’Ente. In seguito, devono inviare, entro il 17 aprile 2020, il progetto via email all’indirizzo tuttomondo@savethechildren.org oppure a mezzo posta su CD o DVD.

Ulteriori informazioni sono riportate sul bando di concorso che il candidato è tenuto obbligatoriamente a leggere.

