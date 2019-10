Concorso ASL Abruzzo: 1755 posti di lavoro per il 2020

Il 2020 potrebbe essere l’anno buono per far scendere la disoccupazione, infatti ci saranno molte assunzioni nel settore pubblico, e oggi vi segnaliamo un concorso nella regione Abruzzo che prevederà per l’anno 2020-2021, 1755 assunzioni nelle Asl.

Andiamo a vedere i dettagli di questo concorso

Le assunzioni previste sono 1755 e riguarderanno gli ospedali e le strutture sanitarie in Abruzzo e sono state approvate dalle seguenti Aziende Sanitarie: Avezzano-Sulmona-L’Aquila, Pescara, Teramo e Lanciano-Vasto-Chieti. L’incremento del personale servirà a far fronte alla carenza di personale sostituendo i lavoratori che sono andati in pensione e per garantire più turnover dei dipendenti. La notizia è stata diffusa con una pubblicazione sul portale internet del Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo.

Chi è interessato a queste future assunzioni deve attendere l’ufficialità dell’uscita dei bandi per fare le selezioni, in cui saranno richiesti i requisiti e i profili nonché i tempi di candidatura e di selezione e le modalità.

La probabilità, ed è per questo che vi consigliamo di monitorare di continuo la situazione se siete davvero interessati, è che gli avvisi di questo bando saranno pubblicati attraverso la pagina web ASL 1 Abruzzo Concorsi, l’area ASL Pescara Concorsi, la sezione ASL Teramo Concorsi, la pagina ASL 2 Abruzzo Concorsi.

Concorso per 616 operatori giudiziari: è possibile fare domanda in un’altra regione?

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062