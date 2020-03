Concorso ASL BAT per 162 Collaboratori amministrativi: ecco il bando

L’ASL BAT, Azienda sanitaria locale della provincia di Barletta Andria e Trani, ha pubblicato un bando di concorso per il reclutamento di 162 laureati da inserire come Collaboratore amministrativo, categoria D. Inoltre, sui posti messi a concorso operano le riserve come indicata nell’art. 1 del bando. La selezione, gestita dalla ASL Barletta Andria Trani, è in forma congiunta con le altre Aziende strutture socio sanitarie della Regione Puglia. Infatti, le risorse assunte saranno dislocate nelle seguenti sedi:

33 posti presso l’ASL BAT;

28 posti presso l’ASL BA;

36 posti presso l’ASL LE;



14 posti presso l’ASL BR;

32 posti presso l’ASL TA;

12 posti presso l’AOU Policlinico;

1 posto presso IRCCS Tumori Bari;

6 posti presso IRCCS di Castellana.

Concorso 162 collaboratori amministrativi ASL BAT: requisiti

Possono partecipare al concorso presso l’ASL BAT, i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana oppure di uno Stato membro dell’Unione europea;

idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata dall’azienda prima dell’immissione in servizio;

regolare posizione con le leggi sugli obblighi militari;

godimento dei diritti civili e politici e, pertanto, non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;

non avere riportato condanne penali che impediscano la costituzione di un rapporto di pubblico impiego;

non essere stati destituiti, dispensati, dichiarati decaduti oppure licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

laurea, anche triennale, in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche e /o titoli equiparati e/o equipollenti.

Modalità presentazione della domanda e prove d’esame

Il candidato che vuole partecipare a questo concorso, deve compilare, entro il 2 aprile 2020, la domanda di partecipazione esclusivamente in modalità telematica, utilizzando la piattaforma online disponibile sul sito dell’Azienda, nella sezione Albo pretorio→Concorsi, domande online→Concorso Collaboratori amministrativi.

Inoltre, pena esclusione dal concorso, alla domanda andranno allegati, scansionati e in formato PDF, i seguenti documenti:

documento di riconoscimento valido;

domanda firmata e datata;

ricevuta del versamento della tassa di concorso pari a 10 euro;

altri documenti dichiarati nella domanda.

Infine, nel caso in cui le domande di partecipazione siano superiori a 1000, l’Amministrazione procederà ad una prove di preselezione consistente in una serie di quiz a risposta multipla sulle materie previste per le prove d’esame. Queste ultime saranno tre: scritta, pratica e orale. La graduatoria di merito sarà ricavata dal punteggio che i candidati avranno ottenuto solo dalle prove d’esame e dalla valutazione dei titoli.

Per tutte le informazioni inerenti questo concorso, si rimanda alla lettura del bando.

Leggi anche: Taranto, nasce la Ecolibreria: 10 bottiglie di plastica per un libro

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube