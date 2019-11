Concorso ASL Latina: 23 collaboratori amministrativo professionale

È stato pubblicato dall’ASL di Latina un concorso per l’assunzione di 23 collaboratori amministrativo professionale con contratto a tempo indeterminato, Cat. D. Il concorso, bandito in forma congiunta dall’Azienda sanitaria locale di Latina, Frosinone e Viterbo, scade il 21 novembre 2019. Vediamo quali sono i requisiti e le modalità per candidarsi.

Concorso 23 collaboratori amministrativo professionale. Posti, titolo di accesso e prove d’esame

I posti banditi per il concorso, come abbiamo detto sono in totale 23 così distribuiti:

ASL Latina: 9 posti (riservati: 3 volontari FF.AA. e 3 personale interno; non riservati: 3);

ASL Frosinone: 6 posti (riservati: 2 volontari FF.AA. e 2 personale interno; non riservati: 2);

ASL Viterbo: 8 posti (riservati: 2 volontari FF.AA; non riservati: 6).

Al momento della domanda, il candidato dovrà indicare la preferenza, pena esclusione dalla partecipazione al concorso, indicando con il n. 1 la sede preferita e di seguito le altre.

Titoli richiesti e modalità di accesso

Per partecipare al concorso bisogna essere in possesso dei seguenti titoli di laurea:

Sociologia;

Scienze politiche;

Giurisprudenza;

Economia e commercio.

La domanda, pena esclusione dal concorso, invece, dovrà essere compilata e inviata in via telematica. Inoltre, i candidati devono dotarsi di posta certificata PEC personale. Al termine della procedura verrà formata una graduatoria unica per le tre Aziende sanitarie locali che servirà a coprire tutti i posti messi a bando.

Prove d’esame

Le prove d’esame, invece, consisteranno in tre tipologie:

scritta , consiste nella soluzione di quesiti a risposta sintetica sui seguenti argomenti: diritto amministrativo, costituzionale, legislazione sanitaria e regionale, organizzazione aziendale;

, consiste nella soluzione di quesiti a risposta sintetica sui seguenti argomenti: diritto amministrativo, costituzionale, legislazione sanitaria e regionale, organizzazione aziendale; pratica , che consiste nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti amministrativi inerenti il profilo di Collaboratore amministrativo, cat.D;

, che consiste nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti amministrativi inerenti il profilo di Collaboratore amministrativo, cat.D; orale, verterà sugli argomenti della prova scritta, elementi d’informatica e la verifica delle conoscenze della lingua inglese a livello iniziale.

Infine, il bando integrale con tutti i requisiti e le informazioni si possono trovare sul sito dell’Azienda ASL Latina alla pagina www.asl.latina.it/Avvisi e concorsi.

