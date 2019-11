L’Azienda sanitaria provinciale (ASP) di Caltanissetta ha pubblicato un concorso per la copertura di 68 posti vacanti di dirigente medico in varie discipline. Il termine per la presentazione delle domande è il 5 dicembre. Ecco come partecipare.

Concorso ASP Caltanissetta: posti disponibili

Il concorso all’ASP di Caltanissetta per titoli ed esami è indetto per assumere dirigenti medici a tempo indeterminato. I posti da coprire sono i seguenti:

Cardiologia: 1 posto,

Chirurgia generale: 3 posti,

Dermatologia: 1 posto,

Ematologia: 3 posti,

Gastroenterologia: 2 posti,

Malattie infettive: 1 posti,

MCAU: 24 posti,

Medicina fisica e riabilitativa: 6 posti,

Nefrologia: 4 posti,

Oncologia: 3 posti,

Ortopedia: 2 posti,

Ostetricia e ginecologia: 2 posti,

Pneumologia: 4 posti,

Psichiatria: 9 posti,

Radiologia: 2 posti,

Radioterapia: 1 posto.

Requisiti di partecipazione

Possono partecipare al concorso, i candidati in possesso dei seguenti requisiti richiesti generali:

cittadinanza italiana o in uno dei Paesi dell’Unione Europea;

idoneità alla mansione;

godimento dei diritti civili e politici. Non possono partecipare coloro che sono stati esclusi dall’elettorato politico e attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;

aver assolto agli obblighi di leva (solo per i candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985).

I candidati devono possedere anche questi requisiti specifici di ammissione:

laurea in medicina e chirurgia;

specializzazione nella disciplina a concorso;

iscrizione all’ordine dei medici.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza il 5 dicembre 2019.

Come compilare la domanda e prove d’esame

La domanda di partecipazione al concorso va presentata, a pena esclusione, unicamente tramite procedura telematica, accendendo all’indirizzo web aspcaltanissetta.selezionieconcorsi.it e seguendo le istruzioni riportate nell’”Allegato 1” che il candidato è tenuto a leggere attentamente.

Il candidato che vuole concorrere a diverse discipline dovrà presentare una domanda, con relativa documentazione allegata, per ogni disciplina, pena esclusione dal concorso.

Inoltre, il candidato dovrà provvedere al versamento di una tassa di concorso di 10 euro. La ricevuta del pagamento dovrà essere scansionata e allegata alla domanda.

Altri documenti da allegare sono:

elenco datato e firmato dei documenti allegati con dichiarazione di conformità all’originale; copia documento d’identità valido; dichiarazione di ausilii, per i beneficiari della l. 104/92.

Infine, il candidato deve essere in possesso di un valido indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale.

Ai fini delle selezioni, la commissione procederà alla valutazione dei titoli e punteggi ottenuti nelle tre prove concorsuali:

scritta,

pratica;

orale.

Infine, i candidati devono leggere attentamente il bando di concorso.

Tutte le informazioni, inerenti al concorso sono disponibili sul sito dell’ASP Caltanissetta, Bandi di concorso.

