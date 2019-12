Concorso: ASP Siracusa cerca dirigenti medici, ecco i posti disponibili

L’Azienda sanitaria provinciale (ASP) di Siracusa ha pubblicato un concorso per assumere 53 dirigenti medici a tempo indeterminato nell’area chirurgica, medica e diagnostica. La scadenza è il 22 dicembre. Ecco come partecipare alla selezione.

Concorso ASP Siracusa: posti disponibili, requisiti, modalità di partecipazione

Il concorso, per titoli ed esami, presso l’ASP di Siracusa è indetto per assumere dirigenti medici a tempo indeterminato.

I posti messi a concorso sono i seguenti:

Area Chirurgica e delle specialità chirurgiche:

Ortopedia e traumatologia: n. 2,

Urologia: n. 3,

Chirurgia generale: n. 4.

Area Medica e delle specialità medica:

Psichiatria: n. 15,

Neuropsichiatria infantile: n. 2,

Oncologia: n. 3,

Malattie infettive: n. 1,

Nefrologia: n. 1.

Area della Medicina diagnostica e dei servizi:

Anatomia patologica: n. 2,

Patologia clinica: n. 3,

Medicina trasfusionale: n. 2,

Anestesia e rianimazione: n. 13,

Cure palliative: n. 2.

Requisiti di partecipazione

Per partecipare al concorso, i candidati devono possedere i seguenti requisiti generale:

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea;

idoneità alla mansione;

godimento dei diritti civili e politici. Non possono partecipare coloro che sono stati esclusi dall’elettorato politico e attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

assenza di condanne che comportino l’interdizione dagli uffici pubblici.

Invece i requisiti specifici sono:

laurea in medicina e chirurgia;

specializzazione nella disciplina messa a concorso;

iscrizione all’ordine dei medici.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del concorso che è il 22 dicembre 2019.

Come compilare la domanda e prove d’esame

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo il modello allegato al bando, deve essere indirizzata al Direttore generale dell’Azienda e inviata, entro la data di scadenza del concorso, tramite posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo concorsi@pec.asp.sr.it.

Alla domanda va allegata tutta la documentazione in formato PDF, mentre la firma dovrà essere in formato digitale o autografa corredata, in questo caso, da un documento di identità valido.

L’Azienda, inoltre, comunica che non saranno prese in considerazione domande pervenute in modalità diverse.

Le prove d’esame che i candidati dovranno affrontare saranno tre: scritta, pratica e orale.

Inoltre, durante la prova orale, verrà effettuato l’accertamento delle conoscenze dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e la conoscenza della lingua inglese.

Ulteriori informazioni, per la partecipazione a questo concorso, sono nel bando che i candidati sono invitati a leggere attentamente.

Tutte le comunicazioni su giorno, data e ora della prova scritta saranno disponibili sul sito internet dell’Azienda: www.asp.sr.it, Amministrazione trasparente, Bandi di concorso.

