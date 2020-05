Concorso assunzione infermieri: ecco il bando e come candidarsi

L’Azienda socio sanitaria territoriale Melegnano e della Martesana in provincia di Milano ha pubblicato un concorso per l’assunzione di infermieri da inserire nel proprio organico. L’ASST Melegnano e della Martesana è presente sul territorio regionale con 6 Ospedali, 14 ambulatori territoriali e 23 strutture sociosanitarie. Le risorse, dopo un periodo di prova come da contratto collettivo nazionale del lavoro, saranno assunte a tempo pieno e indeterminato. Ecco il bando, i requisiti e le modalità di partecipazione.

Concorso assunzione 15 infermieri presso l’ASST Melegnano e della Martesana: requisiti e domanda di partecipazione

Il concorso per l’assunzione di 15 collaboratori professionali sanitari infermieri è rivolto a candidati, oltre che in possesso dei requisiti generici, anche i seguenti requisiti specifici, quali:

√laurea in infermieristica, ovvero i titoli riconosciuti equipollenti,

√iscrizione all’Albo professionale.

Cinque dei posti messi a concorso sono riservati ai volontari delle forze armate.

I candidati interessati al concorso devono compilare la domanda secondo il facsimile contenuto nel bando. In seguito la domanda deve essere inviata, entro le ore 12 del 17 maggio 2020, all’Ufficio protocollo dell’Azienda attraverso le seguenti modalità:

a)consegnata a mano;

b)inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con ricevuta di ritorno);

c)inviata tramite PEC utilizzando la casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it.

I documenti da allegare alla domanda sono i seguenti:

√ricevuta di pagamento della tassa di concorso pari a 10 euro;

√documenti relativi a titoli e servizi ai fini della valutazione per la formazione della graduatoria;

√eventualmente pubblicazioni a stampa;

√curriculum formativo e professionale.

Infine, nel caso di invio della domanda tramite posta elettronica certificata PEC, tutta la documentazione dovrà essere inviata allegando un unico file formato PDF.

Selezioni

I partecipanti al concorso dovranno affrontare tre prove d’esame. La prova scritta, ovvero un test a risposta multipla e/o sintetica. La prova pratica, invece, verterà sugli aspetti tecnici, assistenziali, organizzativi e relazionali dell’infermieristica e potrà consistere anche in quesiti a risposta sintetica o multipla.

Infine, la prova orale consisterà in un colloquio durante il quale sarà verificata la conoscenza di una lingua straniera a scelta almeno a livello iniziale e elementi di informatica.

La prova scritta sarà superata se il candidato raggiungerà una votazione di sufficienza di almeno 21/30. La prova pratica e quella orale, sarà superata al raggiunta al raggiungimento di una votazione per ogni singola prova di almeno 14 su 30.

La Commissione assegnerà per i titoli e le prove d’esame un punteggio totale pari a 100 punti, così ripartiti: 30 punti per i titoli e 70 punti per le prove d’esame.

Diario delle prove

Da ultimo l’elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva ed esclusi saranno pubblicati sul sito dell’azienda all’indirizzo www.asst-melegnano-martesana.it, alla sezione bandi di concorso. Nella stessa pagina saranno comunicate le date e le sedi di svolgimento delle prove d’esame. Entrambe le comunicazioni avranno valore di notifica secondo la vigente normativa.

Per tutte le altre informazioni, si rimanda alla lettura del bando integrale.

