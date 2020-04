Nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 10 aprile 2020 è stato pubblicato il bando di concorso per la copertura di 50 posti per Collaboratore professionale sanitario Infermiere da inserire nell’organico dell’ASL, Azienda Sanitaria Locale di Benevento. Le risorse saranno assunte a tempo indeterminato nella categoria D. Vediamo quali sono i requisiti e le modalità di partecipazione a questo concorso.

Concorso 50 infermieri ASL Benevento: requisiti e domanda

L’ASL di Benevento ha pubblicato un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 50 infermieri. L’ASL Benevento è un ente che eroga l’assistenza sanitaria sul territorio della città di Benevento e su tutta la Provincia, che comprende 78 comuni. Per questo motivo, al termine della selezione, le risorse saranno dislocate nelle varie sedi delle aziende sanitarie.

Gli interessati al concorso, oltre a possedere i requisiti generici uguali per tutti i concorsi nella pubblica amministrazione, devono avere anche alcuni requisiti specifici.

In questo caso, i candidati devono essere in possesso:

√ laurea triennale in Scienze infermieristiche o titolo equipollente;

√ iscrizione all’Albo professionale.

Scarica il bando di concorso per 50 infermieri in PDF.

I candidati interessati a questo concorso, devono inviare la domanda in modalità telematica attraverso una piattaforma raggiungibile all’indirizzo https://aslbenevento1.iscrizioneconcorsi.it/.

Dopo aver effettuato la registrazione al sito, i partecipanti devono compilare la domanda, secondo le indicazioni descritte nel bando, e inviarla, sempre in modalità online, entro il 10 maggio 2020.

Oltre alle indicazioni nel bando, è possibile usufruire di un servizio di assistenza remota per ogni eventuale richiesta di delucidazioni.

Prove d’esame

Per quanto riguarda le prove d’esame, che i partecipanti al concorso devono affrontare, sono di tre tipo

1)scritta che consiste, di solito, nella redazione di un elaborato o nella risoluzione di un questionario, a risposta sintetica o multipla, contenenti domande inerenti il profilo di infermiere;

2)pratica, che serve a verificare le conoscenze relative all’esecuzione tecnica del profilo messo a concorso. È possibile che si svolga tramite un questionario a risposte multiple o sintetiche;

3)infine, la prova orale, ovvero un colloquio sulle materie delle due prove precedenti. Comprenderà anche la verifica della conoscenza informatica e di una lingua straniera, almeno a livello iniziale, a scelta tra l’inglese e il francese.

Qualora il numero delle domande pervenute sia elevato, l’Azienda potrà decidere se far precedere, alle prove d’esame, una preselezione.

Le materie di studio, sia per la preselezione che per le prove d’esame, sono indicate nel bando.

Diario e altre comunicazioni

Infine, tutte le comunicazioni inerenti il concorso, compreso il calendario delle prove d’esame e le graduatorie finali, saranno pubblicate nel sito internet dell’ASL Benevento nella sezione Amministrazione trasparente, Bandi di concorso attivi, raggiungibile dal sito www.aslbenevento1.it/.

