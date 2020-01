Concorso ATA: 11mila addetti alle pulizie, ecco i posti disponibili

Il Miur ha pubblicato un concorso pubblico per assumere i lavoratori di ditte in appalto alle istituzioni scolastiche. I vincitori saranno assunti nel profilo di collaboratore scolastico a tempo indeterminato pieno e/o parziale. Il concorso è su base provinciale e la domanda va presentata per una sola regione, pena esclusione dalla procedura. La scadenza è stata posticipata all’8 gennaio 2020.

Concorso ATA addetti alle pulizie

Il bando di concorso ATA è riservato ai lavoratori dipendenti delle ditte di pulizie che abbiano, oltre ai requisiti generali indicati nel bando, questi due specifici requisiti:

1)lavorato con un contratto a tempo indeterminato in ditte che si occupavano di servizi di pulizie nelle scuole;

2)lavorato per 10 anni, comprensivi degli anni 2018 e 2019, anche non continuativi, come addetti pulizia e ausiliari presso istituzioni scolastiche ed educative statali.

Come abbiamo detto precedentemente, i candidati devono scegliere una provincia e una sola regione.

Posti disponibili

Come detto precedentemente, il concorso ATA per il personale da stabilizzare come collaboratore scolastico è su base provinciale. La domanda va presentata in una solo regione. Ecco i posti disponibili:

Abruzzo n. 386 posti, di cui:

Chieti: 50;

L’Aquila: 68;

Pescara: 90;

Teramo: 178.

Basilicata n. 162 posti, di cui:

Matera: 70;

Potenza: 92.

Calabria n. 612 posti, di cui:

Catanzaro: 68;

Cosenza: 283;

Crotone: 61;

Reggio Calabria: 181;

Vibo Valentia: 19.

Campania n. 2536 posti, di cui:

Avellino: 142;

Benevento: 117;

Caserta: 384;

Napoli: 1392;

Salerno: 501.

Emilia-Romagna n. 550 posti, di cui:

Bologna: 136;

Ferrara: 19;

Forlì Cesena: 69;

Modena: 64;

Parma: 55;

Piacenza: 2;

Ravenna: 147;

Reggio Emilia: 35;

Rimini: 23.

Friuli Venezia Giulia n. 40 posti, di cui:

Trieste: 35;

Udine: 5.

Lazio n. 1728 posti, di cui:

Frosinone: 262;

Latina: 189;

Rieti: 97;

Roma: 1180

Liguria n. 128 posti, di cui:

Genova: 53;

Imperia: 43;

La Spezia: 23;

Savona: 9.

Lombardia n. 392 posti, di cui:

Bergamo: 5;

Brescia: 162;

Cremona: 11;

Lecco: 13;

Milano: 60;

Pavia: 69;

Sondrio: 6;

Varese: 66.

Marche n. 259 posti, di cui:

Ancona: 79;

Ascoli Piceno: 85;

Macerata: 29;

Pesaro Urbino: 66.

Molise n. 82 posti, di cui:

Isernia: 41;

Campobasso: 41.

Piemonte n. 498 posti, di cui:

Alessandria: 38;

Cuneo: 30;

Novara: 23;

Torino: 369;

Verbano Cusio Ossola: 33;

Vercelli: 5.

Puglia n. 611 posti, di cui:

Bari: 530;

Brindisi: 163;

Foggia: 259;

Lecce: 441;

Taranto: 218.

Sardegna n. 205 posti, di cui:

Cagliari: 123;

Nuoro: 35;

Oristano: 29;

Sassari: 18.

Sicilia n. 952 posti, di cui:

Agrigento: 115;

Caltanissetta: 81;

Catania: 250;

Enna: 45;

Messina: 119;

Palermo: 61;

Ragusa: 80;

Siracusa: 62;

Trapani: 139.

Toscana n. 595 posti, di cui:

Arezzo: 48;

Firenze: 195;

Grosseto: 22;

Livorno: 71;

Lucca: 119;

Massa Carrara: 39;

Pisa: 54;

Pistoia:5;

Prato: 13;

Siena: 29.

Umbria n. 179 posti, di cui:

Perugia: 160;

Terni: 19.

Veneto n. 348 posti, di cui:

Padova: 25;

Rovigo: 30;

Treviso: 102;

Venezia: 115;

Verona: 59;

Vicenza: 17.

