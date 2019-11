Concorso Comune di Lauria: cerca impiegati, scadenza il 28 novembre

Il Comune di Lauria in provincia di Potenza ha indetto un concorso, per soli esami, per assumere a tempo indeterminato pieno e/o part time personale da inserire nel proprio organico. I posti disponibili sono 12. La scadenza per presentare la domanda è il 28 novembre. Vediamo quali requisiti bisogna avere per partecipare a questo concorso.

Concorso Comune di Lauria: requisiti

Istruttore contabile, Cat. C, posizione economica C/1

Posti disponibili: 2

Titolo di studio: diploma di ragioneria e perito commerciale o Analista contabile o equipollenti

Contratto/Orario: a tempo indeterminato, part time, 18 ore settimanale

Per tutte le informazioni, leggere il bando di concorso e scaricare la domanda di partecipazione.

Istruttore direttivo informatico, Cat. D, posizione economica D/1

Posti disponibili: 1

Titolo di studio: diploma di laurea in Informatica, Scienze dell’informazione, Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria elettronica, Ingegneria informatica (V.O.) o titoli equipollenti.

Contratto/Orario: a tempo indeterminato e pieno

Per tutte le informazioni, leggere il bando di concorso e scaricare la domanda di partecipazione.

Istruttore direttivo di polizia locale, Cat. D, posizione economica D/1

Posti disponibili: 1

Titolo di studio: diploma di laurea in Economia e commercio, Giurisprudenza e Scienze politiche

Contratto/Orario: a tempo indeterminato e pieno

Per tutte le informazioni, leggere il bando di concorso e scaricare la domanda di partecipazione.

Istruttore tecnico, Cat. C, posizione economica C/1

Posti disponibili: 3

Titolo di studio: diploma di geometra, diploma di istruzione tecnica indirizzo costruzioni, ambiente e territorio o titolo equipollente; diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea di primo livello (L) o laurea magistrale (LS/LM) in ingegneria civile, architettura o alle stesse equipollenti

Contratto/Orario: a tempo indeterminato e part time

Per tutte le informazioni, leggere il bando di concorso e scaricare la domanda di partecipazione.

Istruttore di vigilanza – Agente di polizia locale, Cat. C, posizione economica C/1

Posti disponibili: 2

Titolo di studio: diploma di maturità

Contratto/Orario: a tempo indeterminato e pieno

Per tutte le informazioni, leggere il bando di concorso e scaricare la domanda di partecipazione.

Concorso Comune di Lauria: dove spedire la domanda

Per partecipare al concorso nel Comune, inoltre, i candidati devono consegnare la domanda.

personalmente all’Ufficio protocollo del Comune di Lauria;

mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Comune di Lauria, Ufficio Protocollo;

tramite posta elettronica PEC, a pena esclusione, all’indirizzo comune.lauria@cer.ruparbasilicata.

Concorso Comune di Lauria: tipologia prove d’esame

Infine, le prove di esame saranno precedute da una prova selettiva, se le domande di partecipazione saranno più di trenta. Superata tale preselezione, i candidati dovranno superare una prova scritta ed una orale. Il calendario delle prove di concorso si svolgeranno secondo il calendario stabilito dalla commissione d’esame. La data, il luogo e la sede delle prove d’esame saranno indicate sul sito del Comune.

