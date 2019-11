Concorso Comune di Rimini: 11 posti Educatore asilo nido

Nuove opportunità di lavoro a Rimini. Infatti, il Comune ha bandito un concorso per 11 posti di Educatore asilo nido, Cat. C, posizione economico C1. L’educatore sarà assunto a tempo indeterminato e pieno. La scadenza della presentazione della domanda è il 10 dicembre. Vediamo come candidarsi per questo concorso.

Concorso per Educatore asilo nido nel comune di Rimini

I requisiti e i titoli di studio per partecipare

Per partecipare al concorso, i candidati devono avere i requisiti qui riassunti:

1. cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i cittadini appartenenti all’Unione

Europea, fatte salve le eccezioni di cui al DPCM 07/02/1994 n. 174; età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo d’ufficio; idoneità fisica all’impiego; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione né dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 127, lett. d) del T.U. n. 3/57 né interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985, non essere inadempienti rispetto agli obblighi di leva; conoscenza di base della lingua inglese e dell’informatica, requisito che verrà accertato durante i colloqui orali.

Inoltre, devono essere in possesso di uno di questi titoli di studio:

diploma di maturità magistrale;

laurea in Pedagogia, Scienze dell’educazione, Scienze della formazione primaria;

titoli equipollenti, equiparati, o riconosciuti ai sensi di legge.

Prove d’esame

Infine, i candidati che parteciperanno al concorso dovranno sottoporsi alle seguenti prove d’esame:

teorica con quesiti a risposta chiusa;

teorica-pratica;

orale.

Come inviare la domanda di concorso

Per partecipare al concorso bisogna compilare la domanda, esclusivamente online, entro il 10 dicembre e non sono ammesse altre modalità d’invio, pena esclusione. Quindi, dovrà utilizzare l’applicazione accessibile sul sito del Comune. Per tutte le altre informazioni, si prega di leggere attentamente il bando di concorso.

Tutte le comunicazioni riguardanti il concorso, le graduatorie e le prove d’esame, saranno rese note sul sito del comune di Rimini alla pagina Comune/Concorsi/Concorsi in comune.

