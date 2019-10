Concorso di 616 operatori giudiziari, pubblicato l’avviso di selezione, mediante avviamento degli iscritti ai Centri per l’impiego. Il rapporto di lavoro sarà a tempo pieno e indeterminato, per la copertura di posti vacanti in uffici giudiziari aventi sede nelle Regioni Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto e in secondo momento la Basilicata. Elenchiamo tutti i posti disponibili regione per regione secondo la tabella A, pubblicata nel bando di concorso.

Concorso di 616 operatori giudiziari: tabella A

Abbiamo estrapolato dal bando di concorso per 616 operatori giudiziari la Tabella A con i posti disponibili regione per regione, nei vari distretti in base alle città.

Amministrazioni centrali Sede N. posti ROMA 29

Ancona

Distretto di Ancona Sede N. posti Ancona 8 Ascoli 3 Camerino 1 Fermo 4 Macerata 4 Pesaro 4 Totale 24

Bari

Distretto di Bari Sede N. posti Bari 15 Foggia 7 Trani 4 Totale 26

Bologna

Distretto di Bologna Sede N. posti Bologna 20 Ferrara 1 Forlì 1 Modena 4 Parma 1 Ravenna 1 Reggio Emilia 2 Rimini 5 Totale 35

Brescia

Distretto di Brescia Sede N. posti Brescia 23 Bergamo 12 Cremona 1 Totale 36

Catanzaro

Distretto di Catanzaro Sede N. posti Catanzaro 11 Castrovillari 2 Crotone 2 Paola 2 Totale 17

Firenze

Distretto di Firenze Sede N. posti Firenze 8 Lucca 1 Prato 1 Siena 1 Totale 11

Genova

Distretto di Genova Sede N. posti Genova 14 Imperia 1 Savona 1 Totale 16

Milano

Distretto di Milano Sede N. posti Milano 68 Busto Arsizio 12 Como 4 Lecco 4 Lodi 9 Monza 9 Pavia 12 Sondrio 1 Varese 7 Totale 126

Napoli

Distretto di Napoli Sede N. posti Napoli 49 Avellino 1 Benevento 3 Capri 1 Caserta 1 Napoli Nord 3 Nola 6 Santa Maria Capua Vetere 13 Torre Annunziata 9 Totale 86

Reggio Calabria

Distretto di Reggio Calabria Sede N. posti Reggio Calabria 22 Locri 5 Palmi 8 Totale 35

Roma

Distretto di Roma Sede N. posti Roma 64 Cassino 2 Frosinone 7 Latina 17 Tivoli 3 Velletri 2 Viterbo 3 Totale 98

Salerno

Distretto di Salerno Sede N. posti Salerno 18 Nocera Inferiore 3 Vallo della Lucania 3 Totale 24

Torino

Distretto di Torino Sede N. posti Torino 9 Aosta 5 Asti 2 Cuneo 2 Ivrea 1 Mondovì 1 Novara 4 Vercelli 2 Totale 26

Venezia

Distretto di Venezia Sede N. posti Venezia 13 Belluno 1 Padova 6 Treviso 1 Verona 3 Vicenza 3 Totale 27

Per maggiori informazioni sul bando è possibile consultare: Concorso per 616 Operatori giudiziari: le iscrizioni si fanno ai Centri per l’Impiego

Se avete dubbi potete consultare le FAQ aggiornate con le risposte ai lettori: Concorso per 616 operatori giudiziari: FAQ aggiornate

Per la Basilicata inserimento tramite comunicato, da leggere qui: Concorso operatori giudiziari: la Basilicata inserita nel bando

