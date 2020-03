Il Ministero della difesa, per il 2020, pubblica un bando di concorso, per titoli, per l’ammissione al Centro sportivo dell’Esercito di 40 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in qualità di atleta da inserire in varie discipline sportive, di cui:

nuoto: 3 posti;

scherma 3 posti;

atletica leggera: 3 posti;

ciclismo: 3 posti;

lotta: 2 posti;

judo: 3 posti;

tiro a volo: 2 posti;

sport equestri: 2 posti;

tiro a segno: 1 posto;

pallanuoto: 5 posti;

softball: 6 posti;

bob pista artificiale: 1 posto;

sci freestyle: 1 posto;

biathlon: 2 posti;

slittino pista artificiale: 2 posti;

snowboard: 1 posto;

sci alpino: 1 posto.

Le specialità e i posti a concorso sono elencati in dettaglio nell’art. 1 del bando di concorso. Ecco come partecipare.

Concorso ammissione al Centro sportivo Esercito 40 Atleti VFP4: requisiti

Possono partecipare al concorso di selezione di 40 atleti dell’Esercito i candidati che possiedono i seguenti requisiti:

1)cittadinanza italiana;

2)godimento dei diritti civili e politici;

3)aver compiuto il 17° anno di età, ma non superato i 35 anni;

4)per i candidai minorenni, avere il consenso dei genitori per l’arruolamento volontario nell’Esercito;

5)diploma di scuola secondaria di 1° grado (licenza media);

6)non essere stati condannati, né avere procedimenti in atti e non essere sottoposti a misure di prevenzione;

7)non essere stati destituiti, dispensati, dichiarati decaduti oppure licenziati da un pubblico impiego o da precedente arruolamento nelle forze armate o di polizia;

8)avere una condotta incensurabile;

9)idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle forze armate in qualità di volontario in servizio permanente;

10)esito negativo agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool o per l’uso di sostanze stupefacenti;

11)non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di obiettore di coscienza tranne se effettuata la successiva rinuncia;

12)non essere militari in servizio permanente nelle forze armate.

Infine, i candidati devono aver conseguito nella disciplina prescelta risultati agonistici almeno di livello nazionale certificati dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali o dal Comitato sportivo militare.

Come presentare la domanda e diario delle prove idoneità psico-fisica e attitudinale

Per poter presentare domanda di partecipazione, bisogna seguire la procedura riportata negli artt. 3 e 4 del bando. Come tutti i concorsi del Ministero della difesa, anche per questo concorso bisogna eseguire la procedura online tramite il sito dell’Esercito oppure collegandosi direttamente a concorsi.difesa.it. La domanda va presentata entro il 17 marzo 2020.

Inoltre, tutti i concorrenti che hanno inviato domanda di partecipazione al concorso saranno sottoposti, con riserva, all’accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale, che sarà effettuato, dal 6 al 9 aprile 2020, presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito di Foligno (PG). Pertanto, i concorrenti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso, dovranno presentarsi il primo giorno previsto, alle ore 08.00, presso il predetto Centro di selezione.

Infine, i concorrenti risultati idonei agli accertamenti sanitari, saranno sottoposti a una serie di accertamenti attitudinali che consistono in prove (test e colloquio con lo psicologo) volte a verificare il possesso delle qualità attitudinali e caratterologiche che assicurino l’assolvimento dei compiti previsti per i VFP 4 dell’Esercito.

Per informazioni dettagliate su questo concorso, si rimanda alla lettura integrale del bando.

