Il Ministero della difesa ha pubblicato un bando di concorso per il reclutamento di 14 Tenenti in servizio permanente nei ruoli normali dell’Esercito italiano. Sono previste le riserve secondo la vigente normativa. Inoltre, prima di elencare i requisiti necessari per partecipare al concorso, è necessario segnalare che i posti messi a concorso saranno ripartiti nel seguente modo: cinque posti nel ruolo normale del Corpo degli ingegneri, mentre, sei saranno al Corpo sanitario e, infine, tre posti per il Commissariato dell’Esercito. Vediamo quali sono i requisiti e come inviare domanda per questo concorso.

Concorso per 14 Tenenti in servizio permanente: requisiti

Per partecipare al concorso per 14 Tenenti in servizio permanente presso l’Esercito, i candidati devono possedere i seguenti requisiti:

√ cittadinanza italiana;

√ non abbiano superato: 40 anni, se ufficiali in ferma prefissata dell’Esercito, Marina militare, Aeronautica militare; 34 anni, se ufficiali dell’Arma dei carabinieri e, infine, 35 anni, se non appartenenti alle categorie suddette;

√ godimento dei diritti civili e politici;

√ non siano destituiti, dispensati, dichiarati decaduti o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

√ per i candidati di sesso maschile, non essere obiettori di coscienza; in tal caso, devono presentare una dichiarazione di rinuncia allo status di obiettore di coscienza da presentare entro cinque anni dalla data del congedo;

√ non siano condannati per delitti non colposi, né essere sottoposti a misura di prevenzione;

√ siano in possesso di una delle seguenti lauree: ingegneria elettronica, delle comunicazioni, informatica oppure civile; medica e chirurgia; medicina veterinaria; giurisprudenza; scienze dell’economia.

Come presentare la domanda

Come tutti i concorsi nelle forze armate, anche questo è gestito dal sito del Ministero della difesa alla pagina difesa.it/concorsionline.

Prima di compilare la domanda, è necessario la registrazione al sito con la procedura descritta nell’arti. 4 del bando. Il candidato è tenuto a leggere attentamente le informazioni inerenti al software e alla configurazione utile, per poter operare efficacemente nel portale.

La registrazione può avvenire tramite una delle seguenti modalità: tramite Sistema pubblico d’identità digitale (SPID); senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile intestata al candidato e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità; con smart card: mediante carta d’identità elettronica (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS) o tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un’Amministrazione dello Stato.

Terminata la compilazione della domanda, che deve essere inviata entro il 16 aprile 2020, seguendo la procedura descritta nell’art. 5, il sistema invierà al candidato un messaggio di avvenuta acquisizione.

Tipologia di prove d’esame

Infine, i candidati saranno valutati sulla base di varie prove: accertamento della conoscenza della lingua inglese o eventuale prova di preselezione; due prove scritte; prove di efficienza fisica; accertamenti sanitari; accertamento attitudinale; prova orale; prova pratica, per i soli concorrenti del Corpo sanitario dell’Esercito (laureati in medicina e chirurgia e in medicina veterinaria); eventuale prova orale facoltativa della conoscenza di una seconda lingua straniera.

Per tutte le informazione dettagliate su questo concorso, si rimanda alla lettura del bando.

