Il Ministero della difesa ha pubblicato un bando di concorso per 397 posti di Allievi ufficiali da inserire nelle Accademie militari di Esercito, Aeronautica, Marina e Carabinieri per l’anno accademico 2020/2021. Il termine per presentare la domanda è il 31 gennaio.

Concorso Accademie Forze armate 2020/2021

Il Ministero della difesa ha pubblicato il bando di concorso per l’ammissione di Allievi Ufficiali alle Accademie Militari di Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri per l’anno accademico 2020/2021. I posti in totale sono 397, così distribuiti:

140 allievi presso l’Accademia militare dell’Esercito (202° corso);

114 allievi presso l’Accademia navale (corsi normali);

83 allievi presso l’Accademia aeronautica (corsi regolari);

60 allievi presso l’Accademia militare per la formazione di base degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri (202° corso).

Alcuni posti sono riservati:

1)agli allievi frequentanti l’ultimo anno di scuole militari;

2)al coniuge o ai figli superstiti, ovvero parenti di 2° grado se unici superstiti, del personale di Forze armate;

3)al personale in servizio in qualità di Sergente in servizio permanente o Volontari in ferma con almeno dieci mesi di servizio, solo per i posti nell’Esercito;

4)a coloro in possesso dell’attestato di bilinguismo, solo per i posti nei Carabinieri.

Per le altre informazioni sui posti e le riserve, i candidati devono leggere il bando di concorso.

Requisiti

Al concorso possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

a)cittadinanza italiana;

b)aver compiuto 17 anni, ma non aver superato i 22, alla data di scadenza del bando;

c)aver conseguito o conseguire entro l’anno scolastico 2019/2020 un diploma di istruzione secondaria;

d)idoneità psicofisica all’impiego;

e)godimento dei diritti civili e politici;

f)non essere stati destituiti, licenziati, decaduti, dispensati dall’impiego in una pubblica amministrazione;

g)non essere stati condannati per delitti colposi;

h)avere una condotta incensurabile;

i)se minorenni, avere il consenso dei genitori o di un tutore;

l)aver avuto esito negativo agli accertamenti per alcool o sostanze stupefacenti.

Per gli altri requisiti, considerati specifici, i candidati devono leggere l’art. 2, comma 1-5 del bando di concorso.

Modalità invio domanda e prove d’esame

Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate telematicamente, entro il 31 gennaio, nei seguenti modi:

per le iscrizioni all’Accademia militare dell’esercito, navale e aeronautica: accedere al sito del Ministero della difesa e alla pagina Concorsi e scuole militari, Concorsi online. per l’iscrizioni all’Accademia militare per la formazione di base degli ufficiale dell’Arma dei carabinieri: accedere al sito dell’Arma dei carabinieri, Concorsi, Archivio concorsi.

Le modalità d’invio delle domande sono descritte nell’art. 4 del bando.

Infine, i candidati per accedere ai corsi delle Accademie di Forze armate, devono superare varie prove d’esame, descritte dettagliatamente nell’art. 6 del bando di concorso.

Nelle relative Appendici alla pagina Concorsi del sito del Ministero della difesa e dell’Arma dei carabinieri, sono presenti i calendari di svolgimento delle prove concorsuali.

Comunque coloro che sono interessati a questo concorso, devono leggere attentamente il bando integrale.

