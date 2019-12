Concorso Forze armate: bando per 33 allievi Guardia di finanza

La Guardia di finanza ha pubblicato un concorso per il reclutamento di 33 allievi finanzieri per il Soccorso alpino. La scadenza è il 23 dicembre 2019. Ecco come partecipare.

Concorso Guardia di finanza Soccorso alpino, requisiti

Il concorso mira ad inserire 33 allievi finanzieri nell’organico del contingente ordinario – Specializzato tecnico di soccorso alpino. Possono partecipare, i candidati in possesso dei seguenti requisiti così riassunti:

aver compiuto 18 anni di età, ma non aver superato il 26° anno di età; godimento dei diritto civili e politici; possesso del diploma di maturità; non aver prestato servizio civile nazionale come obiettori di coscienza; essere in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite dalla magistratura ordinaria; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso pubblica amministrazione; non essere stati dimessi per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle forze armate o di polizia.

Domanda

Coloro che intendono partecipare al concorso, devono compilare la domanda in formato telematico entro il 23 dicembre 2019, accedendo al modulo in uno dei seguenti modi:

codice fiscale e password, dopo essersi registrati; con SPID e poi registrarsi.

Sul sito internet della Guardia di finanza, alla pagina Concorsi attivi, è disponibile il bando con gli allegati, la domanda di partecipazione, la banca dati dei quesiti che saranno scelti per la prova scritta, i criteri di valutazione e gli avvisi sul concorso.

Date e modalità svolgimento prova scritta

I candidati che non abbiamo ricevuto comunicazione di esclusione, dovranno sostenere la prova scritta il giorno 13 gennaio 2020. La prova consisterà in domande di italiano, storia ed educazione civica, geografia e test logico-matematici.

La sede, il calendario, le modalità di svolgimento e l’elenco dei candidati, saranno resi noti a partire dal 7 gennaio 2020 mediante avvisi sulla pagina Concorsi attivi.

Anche i risultati della prova scritta saranno pubblicati sulla stessa pagina internet. In questo caso, i candidati idonei ammessi alla prova successiva, devono presentarsi direttamente alla prova di idoneità psicofisica secondo il calendario pubblicato sempre sulla pagina internet Concorsi attivi.

I candidati, infine, sono tenuti a leggere attentamente il bando e tutti gli allegati presenti sulla pagina Concorsi attivi, per conoscere tutte le informazioni relative al concorso.

