Il Ministero della difesa pubblica un nuovo concorso per le forze armate. Si tratta di un bando per complessivi 93 posti nell’Esercito. Le risorse saranno assunte nel ruolo di Ufficiale in servizio permanente nei ruoli speciali. Vediamo quali sono i posti disponibili, i requisiti e le modalità di partecipazione.

Concorso per 93 Ufficiali in SP nei ruoli speciali dell’Esercito: ecco i posti disponibili

Il concorso, per titoli ed esami, riguarda il reclutamento di 93 ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali dell’Esercito.

I posti messi a concorso saranno distribuiti nel seguente modo:

a)26 posti per Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;

b)12 posti per Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell’Arma dei trasporti e materiali;

c)5 posti per Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario;

d)30 posti per Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di commissariato.

Requisiti per la partecipazione al concorso

Possono partecipare al concorso:

a)gli Ufficiali inferiori di complemento dell’Esercito, appartenenti a una delle Armi o Corpi;

b)gli Ufficiali in Ferma Prefissata che, alla data di scadenza del bando, non abbiano superato i 45 anni di età;

c)i Sottufficiali appartenenti al ruolo dei Marescialli dell’Esercito;

d)i Sottufficiali appartenenti al ruolo dei Sergenti dell’Esercito che, alla data di scadenza del bando, non abbiano superato i 45 anni di età;

e)i volontari in servizio permanente dell’Esercito abbiano svolto almeno cinque anni di permanenza in detto ruolo;

f)per il Corpo/Arma di appartenenza, i frequentatori dei corsi normali dell’Accademia Militare dell’Esercito;

g)gli idonei non vincitori di precedenti concorsi per la nomina a Tenente in servizio permanente dei ruoli normali.

I suddetti candidati, devono essere in possesso dei seguenti requisiti, così riassunti:

1)cittadinanza italiana;

2)non superare i limiti richiesti ai sensi dell’art. 1 comma 1;

3)essere in possesso di un diploma d’istruzione secondaria di secondo grado, ovvero diploma di maturità;

4)godere dei diritti civili e politici;

5)non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti oppure licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

6)non essere stati condannati per delitti non colposi, né avere in atto un procedimento disciplinare o sottoposti a misure di prevenzione;

7)avere tenuto condotta incensurabile;

8)non aver riportato sanzioni disciplinari nei cinque anni precedenti la data di scadenza del bando.

Per ulteriori informazioni sui requisiti di partecipazione ai concorsi sono inseriti nell’art. 2 del bando.

Come inviare la domanda e prove d’esame

La domanda di partecipazione al concorso, compilata attraverso l’applicativo telematico presente sul sito del Ministero della difesa alla pagina concorsi.difesa.it, deve essere inviata entro il 19 aprile 2020, seguendo le istruzioni contenute negli art. 3 e 4 del bando.

Nel caso in cui le domande pervenute siano superiori a 1500, i concorrenti, per accedere alle prove concorsuali, dovranno superare una prova preselettiva basata su titoli di studio, corsi militari, riconoscimenti posseduti e sanzioni disciplinari, così come elencati nell’allegato C del bando.

Al termine della preselezione verrà pubblicata una graduatoria, unica per tutti i concorsi, che individua i concorrenti da ammettere a sostenere le prove successive.

I candidati saranno ammessi con riserva, in attesa dell’accertamento del possesso dei requisiti, e valutati sulla base di varie prove:

1)due prove scritte;

2)valutazione dei titoli;

3)prove di efficienza fisica;

4)accertamenti sanitari;

5)accertamento attitudinale;

6)prova orale;

7)eventuale prova orale facoltativa della conoscenza di una seconda lingua straniera.

Infine, per tutte le informazione dettagliate su questo concorso, si rimanda alla lettura del bando.

Leggi anche: Concorso Esercito: bando per 14 Tenenti in servizio permanente, ecco come partecipare

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube