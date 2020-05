Concorso ispettorato del lavoro: in arrivo il bando per 550 assunzioni

In arrivo un nuovo bando di concorso presso l’ispettorato del lavoro con lo scopo di potenziare i controlli nelle aziende dopo il lockdown dovuto all’emergenza coronavirus. Questo è quanto previsto dal decreto Rilancio. Ecco di cosa si tratta.

Concorso ispettorato del lavoro 2020

Il concorso per ispettori del lavoro si rende necessario a seguito della riapertura e della messa in sicurezza delle aziende per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Nello specifico il concorso riguarda la copertura di 550 posti per ispettori e funzionari che saranno assunti con contratto a tempo indeterminato. Le assunzioni saranno effettuate in base al piano di fabbisogno del personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mentre i posti saranno distribuiti nel seguente modo:

√450 per ispettore ordinario;

√100 per ispettore tecnico.

Requisiti richiesti

Nonostante il bando di concorso non sia stato ancora pubblicato, possiamo comunque dire che i candidati per partecipare dovranno possedere i requisiti sia generali, sia specifici. Tra questi ultimi abbiamo la laurea a scelta tra: scienze dei servizi giuridici e dell’amministrazione e dell’organizzazione; scienze politiche e delle relazioni internazionali; giurisprudenza; scienze delle amministrazioni pubbliche.

Ovviamente, sono ammessi anche i titoli equivalenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Infine, è probabile che il concorso, per titoli ed esami, si svolgerà in modalità semplificata, anche a distanza.

Bando e modalità presentazione della domanda

Come abbiamo detto, non è possibile presentare domanda per questo concorso, poiché non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Appena avremo notizie in merito pubblicheremo il bando con tutte le informazioni.

Nel frattempo, potete visitare la nostra pagina Categoria: Lavoro per visionare ulteriori concorsi e offerte di lavoro attive.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube