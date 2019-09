La Marina Militare ha bandito un concorso pubblico con scadenza il 27 settembre 2019 per reclutare 2.200 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1). Ecco quali sono le mansioni richieste e i requisiti necessari per poter presentare la domanda di partecipazione.

Concorso Marina Militare: ecco le mansioni

Dal bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale, si evince che si reclutano 1400 volontari per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM) così suddivisi:

1090 settore navale;

120 settore anfibi;

60 settore incursori;

30 settore palombari;

40 settore sommergibilisti;

60 settore componenti aeromobili.

800 figure sono per il Corpo delle Capitanerie di Porto (CP) e sono così suddivisi:

794 per diverse specialità;

6 per il settore componenti aeromobili.

Concorso Marina Militare: come partecipare e presentare la domanda

Possono presentare la domanda di partecipazione chi è nato il tra il 27 settembre 1994 e il 27 settembre 2001 compilando e inviando online sul sito concorsi.difesa.it entro il 27 settembre 2019.

Concorso Marina Militare: requisiti necessari per la partecipazione

Per poter partecipare i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

avere almeno 18 anni e non più di 25;

non essere stati condannati o in atto imputati per delitti non colposi;

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti d’autorita’ o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle forze armate o di Polizia;

diploma di scuola secondaria di I grado;

non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; aver una condotta incensurabile; aver tenuto comportamenti fedeli alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni di Sicurezza dello Stato;

idoneità psico-fisica e attitudinale all’impiego;

avere esito negativo agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool, di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico;

non essere in servizio quali volontari nelle forze armate.

Inoltre i candidati che hanno inoltrato la domanda per uno dei settori d’impiego delle Forze Speciali e Componenti Specialistiche devono avere l’idoneità psico-fisica e attitudinale specifica, oltre ad altri requisiti indicati nel bando.

