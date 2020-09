Concorso MIBACT: 500 posti per custodi, ecco i bandi di selezione

Nel mese di marzo avevamo pubblicato un avviso di un concorso per 500 posti di Operatore addetto alla vigilanza, custodia e accoglienza da inserire nelle sedi territoriali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT). Riservato agli iscritti al centro per l’impiego, di cui all’art. 16 della legge n.56/1987, i bandi e le relative selezioni, gestite appunto dai CPI, hanno subito dei ritardi a causa della pandemia dovuta al Covid-19. Infatti, solo in questi giorni sono stati pubblicati i bandi e, di conseguenza, i candidati in possesso dei requisiti, possono visitare il sito internet della regione di proprio interesse per reperire tutte le informazioni per partecipare al concorso.

Concorso MIBACT per Operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza

Le selezioni e le successive graduatorie per il concorso presso il MIBACT saranno gestite dai centri per l’impiego. Gli interessati dovranno leggere attentamente gli avvisi pubblicati nel CPI della regione di proprio interesse e inviare la domande entro i termini di scadenza. Infatti, i bandi prevedono scadenze diverse da regione a regione.

Per informazioni sui posti disponibili (regionali e provinciali) e sui requisiti che i candidati devono possedere per partecipare al concorso, si rimanda alla lettura dell’articolo: Assunzioni per 500 posti con licenza media: ecco il bando di concorso.

Ecco le regioni dove è ancora possibile inviare domanda di selezione:

Lazio: da ore 09:00 del 07/09/2020 fino a ore 15:00 del 10/09/2020;

Piemonte: da ore 09:00 del 11/09/2020 fino a ore 12:00 del 17/09/2020;

Liguria: nei giorni dal 7 al 18 settembre 2020;

Campania: da ore 09:00 del 14/09/2020 fino a ore 17:00 del 18/09/2020;

Marche: da ore 09:00 del 21/09/2020 fino a ore 12:30 del 25/09/2020;

Calabria: dal 05/10/2020 al 12/10/2020.

Inoltre segnaliamo che:

1)alcuni avvisi di selezione sono già scaduti. Infatti, non è più possibile inviare la domanda per le regioni: Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Puglia;

2)devono ancora pubblicare il bando le seguenti regioni: Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, Molise, Sardegna, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto.

