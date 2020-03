Concorso Ministero della difesa: 2185 posti VFP4, ecco il bando

Il 25 febbraio 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 un bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2020, di 2185 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nell’Esercito, nella Marina militare (compreso Corpo delle capitanerie di porto) e nell’Aeronautica. Il concorso è riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1). Vediamo quali sono i posti disponibili, i requisiti e come inviare la domanda

Concorso VFP4 2020: posti disponibili

Il Ministero della difesa ha pubblicato un bando di concorso per 2185 posti per volontari in ferma prefissata quadriennale da immettere nell’Esercito, nella Marina e nell’Aeronautica. I posti sono, però, suddivisi in questo modo:

a)1224 posti nell’Esercito, di cui:

1142 per incarico/specializzazione che sarà assegnato/a dalla Forza Armata;

20 per Elettricista infrastrutturale;

20 per Idraulico infrastrutturale;

10 per Muratore;

5 per Meccanico di mezzi e piattaforme;

10 per Fabbro;

10 per Falegname;

3 per la posizione organica di Maniscalco;

4 per la qualifica di Sistemista sicurezza informatica di 1° livello.

Il reclutamento avverrà in una unica immissione con incorporazione, probabilmente, nel mese di febbraio 2021.

b)494 posti nella Marina militare, di cui:

300 presso il Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM),

164 presso il Corpo della capitaneria di porto (CP).

Anche in questo caso, il reclutamento avverrà in una unica immissione dal mese di gennaio 2021.

c)497 posti nell’Aeronautica militare in un’unica immissione.

I candidati devono scegliere la partecipazione a un solo concorso, tranne nei casi indicati dall’art. 1, comma 2 del bando. Inoltre, i candidati provenienti da una forza armata diversa possono presentare domanda per l’Esercito, la Marina e l’Aeronautica.

Concorso VFP4 2020: requisiti

Possono partecipare al concorso i volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio o in congedo per fine ferma appartenenti al corpo militare dell’Esercito, Marina e Aeronautica e in possesso dei seguenti requisiti:

a)cittadinanza italiana;

b)godimento dei diritti civili e politici;

c)aver compiuto 18 anni, ma non aver superato i 30;

d)non essere stati condannati o imputati in procedimenti penali, né averne in corso;

e)non essere stati destituiti, dispensati, licenziati dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

f)idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle forze armate.

I candidati che partecipano per in posti nell’Esercito devono anche possedere i requisiti descritti nell’Allegato A del bando.

Domanda di concorso e prove d’esame

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata, entro il 28 marzo 2020, tramite il portale telematico concorsi.difesa.it. Per accedere alla domanda, i candidati dovranno possedere le credenziali di accesso ottenute tramite registrazione al portale. La procedura per la compilazione e l’invio della domanda è descritta negli artt. 3 e 4 del bando di concorso.

Infine, le prove d’esame del concorso prevedono:

prova di selezione a carattere culturale logico-deduttivo e professionale;

accertamenti, per ciascuna forza armata, dell’idoneità psico-fisica e attitudinale;

prove di efficienza fisica;

valutazione dei titoli.

Per le informazioni dettagliate su questo concorso, si rimanda alla lettura del bando.

