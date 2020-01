Il Ministero della giustizia ha in programma la pubblicazione di un nuovo bando di concorso per assumere personale da inserire nell’organico dell’Ente. Le assunzioni riguarderanno circa 2700 diplomati che saranno inserite negli uffici delle sedi regionali.

Concorso Cancelliere esperto: 2700 nel Ministero della giustizia

Nonostante non sia stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il concorso per 2700 cancellieri esperti ha scatenato l’interesse di molte persone. Secondo le fonti ministeriali, il bando sarà pubblicato in aprile. I vincitori saranno inseriti negli uffici giudiziari delle sedi regionali, secondo i posti messi a concorso, per coprire la carenza di personale. Una parte dei posti, sicuramente, sarà riservata al personale interno. Il concorso sarà riservato ai candidati in possesso del diploma di istruzione di secondo grado, ovvero diploma di maturità. Tra i requisiti, abbiamo la conoscenza di una lingua straniera e dell’uso di apparecchiature o applicativi informatici più comuni.

Cancelliere esperto: chi è e quali sono le sue mansioni

I compiti del cancelliere esperto sono indicati nel Decreto ministeriale del 9 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.299 del 25 dicembre 2017, che rimodula i profili professionali del personale, non dirigenziale, dell’Amministrazione giudiziaria, individuando, anche, nuovi profili. Infatti, secondo il Decreto, il nuovo profilo professionale di Cancelliere esperto appartiene alla Seconda area funzionale nella quale fanno parte “i lavoratori che, in possesso di conoscenze teoriche e pratiche di medio livello, svolgono attività lavorative specialistiche connesse alle proprie competenze”. Quindi, le mansioni e i compiti propri del cancelliere esperto abbiamo:

capacità di coordinamento e organizzative;

collaborazione con i magistrati nei vari aspetti connessi all’attività dell’ufficio;

redazione e sottoscrizione di verbali e atti giudiziari;

rilascio copie conformi e ricevimento atti, anche in via telematica.

Per conoscere altre informazioni su questo concorso, bisogna, però, attendere la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.

