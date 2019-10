Concorso nella Polizia Municipale, 96 posti disponibili fino al 4 ottobre

Buone notizie dal mondo del lavoro pubblico: un nuovo bando di concorso pubblico è stato indetto al fine di assumere ben 96 unità da inserire nel corpo della polizia municipale.Sappiamo che i contratti di lavoro saranno a tempo determinato, e che per inviare la candidatura c’è tempo fino al 4 ottobre 2019. Vediamo altre informazioni.

Nuovo Concorso Polizia municipale 2019, sono 96 i posti disponibili

Entrando nel dettaglio sappiamo che tale concorso è stato indetto dal Comune di Napoli, il quale necessita di assumere 96 unità con contratto di lavoro a tempo determinato.

Per poter fare domanda bisogna avere i seguenti requisiti:

-aver compiuto 18 anni di età

-cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell’Unione europea o status equiparato per legge

-godimento dei diritti civili e politici

-non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione

-non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici

-posizione regolare nei riguardi di eventuali obblighi militari

-non essere obiettori di coscienza

-non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso

-non essere stati licenziati, destituiti, dispensati o dichiarati decaduti da precedenti rapporti di lavoro presso una Pubblica Amministrazione

-idoneità psicofisica all’impiego

-titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale

-patente di guida di categoria B, senza limitazioni, ad eccezione del codice 01 (obbligo di lenti)

-non trovarsi nelle condizioni di disabilità di cui all’art. 1 della legge 68/99 e s.m.i. (art. 3 comma 4 legge 68/99).

Come fare domanda?

C’è poco tempo per fare domanda, la quale deve essere presentata on-line usando il link disponibile alla Home page del Comune di Napoli.

La scadenza per l’invio della domanda è prevista per le ore 12:00 del giorno 4 ottobre 2019.

