Anche oggi rispondiamo alle richieste dei nostri lettori sul concorso per operatore giudiziario. In questo articolo, infatti, esamineremo alcune domande sui titoli di preferenza e quando bisogna iscriversi al CPI.

Titoli di preferenza valutabili

Salve,

Scrivo in merito al bando di operatori giudiziari postato da voi nel sito.

Vorrei gentilmente sapere se l’attestato di Servizio Civile Regionale ottenuto presso la Procura della Repubblica della mia città, (Conseguito dopo 1 anno di servizio) può ritenersi titolo di preferenza per la selezione sopra menzionata.

In attesa di una Vostra Risposta vi ringrazio R. B.

Risposta: Salve. Io non credo che in questo caso l’attestato del Servizio Civile valga come titolo di preferenza. L’unica cosa che può fare è chiedere al centro per l’impiego della sua città o, se fa parte delle Regioni che ancora non hanno pubblicato, aspettare gli avvisi. Saluti.

Iscrizione al centro per l’impiego

Buonasera,

Nonostante tante informazioni sul concorso del 616 operatori per il ministero di grazie e giustizia , le risposte certe volte sono in Po fumose .

La mia domanda che porti è:

per partecipare a questo concorso è necessario essere già iscritti agli uffici di collocamento rispetto alla data di uscita del bando ?

Oppure ci di può iscrivere e poi procedere con l iter delle domande ?

Attendo vs info Saluti

E grazie mille

Risposta: Buonasera. L’iscrizione al centro per l’impiego è obbligatoria per partecipare alla selezione. Nel bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale c’è scritto che i candidati devono essere iscritti alle liste entro la data di scadenza, quindi l’8 ottobre. Ma tutto dipende dal CPI di riferimento. Solo con la pubblicazione dei loro avvisi di selezione potrà averne la certezza. Saluti.

Leggi anche: Concorso per 616 operatori giudiziari: 8 cose che devi sapere per poter partecipare

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube