Concorso operatore giudiziario regione Campania: il sistema non funziona e l’help desk non risponde, la scadenza oggi alle 17.00

Ci sono pervenute in redazione numerose richieste di aiuto per la compilazione e inoltro della domanda di concorso operatore giudiziario per la Regione Campania. La domanda deve essere inoltrata telematicamente attraverso una piattaforma apposita entro le ore 17 di oggi 17 dicembre 2020.

Inoltro domanda per concorso operatore giudiziario

Per aiutare i nostri lettori abbiamo redatto una guida illustrata passo passo in modo da rendere più semplice la compilazione: Come compilare la domanda per concorso operatori giudiziari CPI Campania

Da ieri i lettori ci segnalano che la piattaforma non funziona e non sanno cosa fare, la scadenza dell’invio delle domande è prevista per oggi ore 17.00, dopo quest’orario non sarà più possibile accedere alla piattaforma.

Visto il mal funzionamento della piattaforma, si spera che la Regione Campania prenda atto delle difficoltà create e proceda ad un proroga e alla risoluzione dei problemi tecnici rilevati.

Concorso operatore giudiziario Regione Campania: gli avvisi dei lettori

1) Buongiorno, scrivo qui per capire se potete aiutare me e moltissime altre persone che da tre giorni cerca di inviare la richiesta di partecipazione al concorso per la regione Campania come operatore giudiziario

La domanda va inserita online ma dopo aver completato ogni passaggio non c’è verso di inoltrarla.

Numeri di telefono per informazioni tutti fuori posto

La domanda scade domani alle 17 e non sappiamo come fare

Pensiamo che sia tutta una bufala e siamo stanchi di rincorrere una speranza

Aiutatemi ad avere qualche notizia

Grazie

2) Salve, io sto provando ad inviare la domanda per il concorso operatore giudiziario ma alla fine invio la domanda e non fa più nessun segnale non genera il codice ed esce una barra rossa senza scritta perché?

La nostra risposta: Buongiorno, non le saprei dire, forse un suo problema di linea, riprovi a fare la domanda. Alla fine, deve uscire una barra verde che le dice che la domanda è andata a buon fine con il codice da conservare per eventuali modifiche.

Lo so che deve uscire il codice però tutta la giornata con varie linee Internet e la domanda non andava. Poi provo a chiamare il numero help desk e risulta sempre chiamata terminata

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube